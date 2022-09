Schwingen Erster Festsieg im Abschlussschwinget für Reto Kaufmann Nicht Topfavorit Sven Schurtenberger gewann zum Saisonschluss den Herbst-Schwinget in Schachen. Sieger wurde Reto Kaufmann aus Wilihof.

Reto Kaufmann. Bild: Manuela Jans-Koch

Damit gelingt dem 20-Jährigen der erste Festsieg in seiner Laufbahn bei den Aktivschwingern. Im Schlussgang drückte er seinen Kontrahenten Samuel Schwyzer nach viereinhalb Minuten mit der Kombination Kreuzgriff-Gammen ins nasse Sägemehl. «Dieser Sieg ist für mich ein Supergefühl. Ich gab nach einer langen Saison noch einmal tüchtig Gas. Vor allem im Schlussgang drängte ich auf eine schnelle Entscheidung, weil mein Gegner möglicherweise über die bessere Ausdauer verfügte als ich», sagte Kaufmann nach seinem Triumph.

Der Sieg ist aufgrund der guten Resultate in dieser Saison nicht überraschend. Das 108 Kilogramm schwere und 1,93 Zentimeter grosse Luzerner Talent gewann nicht weniger als fünf Kränze, darunter auch die hochkarätige Auszeichnung auf dem Brünig. Nach dem Gestellten zum Auftakt gegen Marco Fankhauser marschierte Kaufmann mit vier Siegen, im vierten Duell gegen den Sieger von 2018, Urs Doppmann, in den Schlussgang.

Sven Schurtenberger verliert zum Auftakt

Bereits zum dritten Mal nach dem Rottal-Schwinget in Ruswil und dem Michaelskreuz-Schwinget erreichte in dieser Saison Samuel Schwyzer den Schlussgang. Der Kottwiler konnte daraus aber erneut kein Kapital schlagen und fiel nach der Niederlage noch auf den vierten Rang zurück. Der nach vier Durchgängen in Führung liegende Marco Fankhauser kämpfte gegen Damian Egli wie ein Löwe um die Schlussgangteilnahme, verspielte diese jedoch mit einem Unentschieden. «Es war wie verhext. Ich hielt meinen Gegner zwar fest in den Händen, aber die Angriffe waren einfach zu wenig präzis», stellte der Entlebucher fest. Dank der Maximalnote zum Abschluss landete der 26-Jährige auf dem zweiten Platz.

Der Sieger beim Allweg-Schwinget und beim Tessiner Kantonalfest, Sven Schurtenberger, verlor zum Auftakt gegen den unberechenbaren Remo Vogel. «Ich griff mit Wyberhaken an, doch mein Gegner durchschaute meine Taktik und konterte eiskalt», erklärte Schurtenberger die Niederlage. Seine Aufholjagd für den Schlussgang endete mit dem Unentschieden gegen Niklaus Scherrer im fünften Durchgang. Schurtenberger blieb am Schluss der fünfte Rang.