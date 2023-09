Es geht um 6200 Franken Betreibungsamt leitet Pfändung gegen ehemaligen FCL-Star ein Noch vor wenigen Jahren schoss Blessing Eleke Tore für den FC Luzern. Jetzt spielt er in Japan. Mitte Oktober soll er wieder nach Luzern reisen – um der Pfändung gegen ihn beizuwohnen.

22 Tore und 6200 Franken Schulden: Das sind die Zahlen, die Blessing Eleke aus seiner Zeit beim FC Luzern hinterlassen hat. Von 2018 bis 2020 spielte er auf der Luzerner Allmend. Dann zog es ihn nach Belgien, inzwischen spielt er beim japanischen Verein Kashima Antlers.

Blessing Eleke schuldet der Luzerner Kantonalbank 6200 Franken. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Zuletzt in Luzern gesehen wurde Blessing Eleke im April 2021. Am 10. Oktober 2023 wird er wieder in Luzern erwartet, und zwar amtlich: Gegen ihn läuft ein Pfändungsverfahren, da er der Luzerner Kantonalbank 6200 Franken nebst Zins zu 9,75 Prozent seit dem 9. Januar 2023 aus einem Privatkonto schuldet. Im Luzerner Kantonsblatt Nr. 35 wird dem Nigerianer nun mitgeteilt, er sei «als Schuldner bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen».

Kommt Eleke nicht, dann wird das Betreibungsamt Luzern die Pfändung allfälliger Vermögenswerte in Abwesenheit von Eleke vollziehen und entweder eine Pfändungsurkunde oder einen Verlustschein ausstellen.

Aufenthaltsort ist nicht bekannt

Tatsächlich dürfte es aber schwierig werden, Eleke zu belangen. Sein aktueller Aufenthaltsort ist offiziell unbekannt, seine letzte amtlich bekannte Adresse war in Antwerpen. Offensichtlich reagierte er schon im Frühling nicht auf eine amtliche Aufforderung, seine Schuld bei der LUKB zu begleichen: Damals wurde im Amtsblatt ein Zahlungsbefehl gegen Eleke publiziert. Darin wurde er aufgefordert, seine Schuld innerhalb von 20 Tagen zu begleichen oder aber die Schuld zu bestreiten. Ohne Erfolg.

Beim FCL dürfte er 200'000 Franken pro Jahr verdient haben

Anzunehmen ist, dass Eleke eigentlich genug Geld haben müsste, um seine Schuld bei der LUBK zu begleichen. So zahlte der FCL einst eine Million Franken, um den Stürmer vom FC Ashdod aus Israel, wo Eleke damals spielte, in die Innerschweiz zu transferieren. Diese für den FCL hohe Ablösesumme lässt vermuten, dass Eleke auch entsprechend gut verdiente in seiner Zeit bei Luzern. Sein damaliges Jahreseinkommen wird auf 200'000 Franken geschätzt.