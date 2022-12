Lyrik Shreiner kehrt nach der Weihnachtspause nicht mehr zu Swiss Central Basketball zurück. Wie der Verein mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 1,91 Meter grossen Spielmacher am vergangenen Samstag nach der 75:83-Niederlage in Vevey aufgelöst. Der 26-jährige US-Amerikaner wechselte erst Anfang Dezember als Ersatz für den ausgeschiedenen Branislav Kostic in die Zentralschweiz. In vier Spielen erzielte er durchschnittlich 6,8 Punkte, 2 Rebounds und 1 Assist – zu wenig für Swiss Central. «Menschlich hat sich Lyrik gut eingefügt, doch leider konnten die sportlichen Erwartungen nicht erfüllt werden», erklärt SCB-Präsident Thomas Müller. Ob Shreiner ersetzt wird, ist vorderhand offen. (ds)