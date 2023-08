Ex-Publikumsliebling Pasci, Pasci Schürpf freut sich auf das erste Spiel gegen seinen FC Luzern Pascal Schürpf wurde in fünf Jahren beim FC Luzern zum Publikumsliebling. Jetzt ist er bei GC und muss bald erstmals gegen Luzern antreten – und macht schon mal die GC-Fans heiss.

173 Spiele für den FC Luzern, 44 Treffer, viertbester Torjäger der Klubgeschichte, 36 Assists, 80 Skorerpunkte: Pascal Schürpf (34) ist eine Legende in der Klubgeschichte des FCL. Selbstverständlich, dass er Publikumsliebling war.

Eben. War. Bekanntlich spielt «Pasci, Pasci Schürpf», wie die FCL-Fans immer sangen, zwar immer noch in blauweiss, aber aus Luzerner Sicht in einem falschen blauweiss, nämlich in Zürcher blauweiss. GC-blauweiss sogar. Nun kommt es am nächsten Sonntag zum ersten Spiel seines neuen Klubs gegen seinen alten Vereien: Um 16.30 Uhr am 27. August wird in Zürich GCZ gegen FCL angepfiffen.

Schürpf freut sich auf das Spiel, wie einer Videobotschaft zu entnehmen ist. Da sich sowohl GC-Fans wie auch FCL-Supporter erst daran gewöhnen müssen, dass Schürpf nun für den Zürcher Rekordmeister spielt, sagt Schürpf zu Beginn des Videos:

«Hallo GC-Fans, ich weiss, es ist ungewohnt, mich in einem GC-Dress zu sehen.»

Tatsächlich haben die GC-Fans Pasci Pasci Schürpf noch nicht oft im GC-Dress gesehen: Er gab nämlich erst beim Cupspiel gegen den SV Schaffhausen am vergangenen Wochenende sein Debüt für GC. Nun freut er sich auf weitere Spiele – das nächste ausgerechnet gegen Luzern. Und er appelliert an die GC-Fans: «Ich freue mich auf das nächste Wochenende, wenn ihr alle ins Stadion kommt – gegen Luzern!»

Die Luzerner Fans dürften dem Spiel mit gemischten Gefühlen entgegenschauen. Tormaschine Schürpf hat bei seinem allerersten Spiel für GC nämlich schon wieder getopft. Was, wenn er auch in seinem zweiten Spiel für GC trifft?