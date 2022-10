Handball Ex-Spono-Trainer übernimmt in Stans: Aber auch dort ist er kein Unbekannter Der neue Trainer des BSV Stans heisst Fabio Madia. Es ist nicht sein erstes Engagement bei den Nidwaldner Handballern.

Fabio Madia, der neue Trainer des BSV Stans. Bild: Jakob Ineichen (Nottwil, 1. September 2021)

Vor zwei Wochen überraschte der BSV Stans mit der Freistellung von Trainer Ralf Stojan. Obwohl die NLB-Männer gut in die Saison gestartet waren, hat es zwischen ihm und der Mannschaft offensichtlich nicht mehr harmoniert. Nun hat der Verein die Nachfolge geregelt: Auf Stojan folgt Fabio Madia, gestern leitete der 43-jährige Rothenburger in der Eichlihalle das erste Training. «Ich arbeite gerne in der NLB», sagt Madia, der auf dieser Stufe bereits den SC Siggenthal und den TV Zofingen geführt hat.

Zuletzt machte er einen Abstecher in den Frauenhandball, der im April 2022 nach nur wenigen Monaten bei den SPL-1-Frauen der Spono Eagles bereits wieder zu Ende ging. Als die Nottwilerinnen vom sportlichen Kurs abkamen, wurde er durch Urs Mühlethaler ersetzt. Was lief schief? «Nichts, Spono wurde danach ja Meister», sagt Madia mit einem Schmunzeln. Groll hegt er nicht, mit Spono ist er in einem positiven Einvernehmen verblieben. «Wir hatten viele Ausfälle, und als die Resultate nicht mehr stimmten, ging das Vertrauen in mich verloren», erzählt Fabio Madia. Und selbstkritisch hält er fest:

«Vielleicht hätte ich etwas härter führen und besser kommunizieren können.»

Madia stieg mit Stans in NLB auf

In Stans ist Fabio Madia kein Unbekannter. In der Saison 2016/17 stieg er mit den Nidwaldnern als Coach des damaligen Spielertrainers Thomas Mohenski von der 1. Liga in die NLB auf. «Es begann mit einem Training pro Woche. In der Aufstiegsrunde übernahm ich dann das volle Coaching, damit sich Mohenski auf seine Rolle als Spieler konzentrieren konnte», erinnert sich Madia. Weshalb übernahm er anschliessend nach dem Rücktritt Mohenskis nicht das Traineramt in der NLB?

«Weil ich Vater wurde. Ich habe zwei Töchter, so erklären sich die grösseren Lücken in meinem Lebenslauf als Trainer. Ich wollte jeweils für die Familie da sein.»

«Team kann zeigen, was in ihm steckt»

Beim BSV Stans wird er nun drei von vier Trainings leiten, mehr lässt sein berufliches Engagement als Abteilungsleiter einer Generalunternehmung nicht zu. Die vierte Einheit übernimmt Spielmacher Fernando Skrebsky Dutra, der künftig in die Rolle des spielenden Co-Trainers hineinwachsen soll. Der brasilianische Ballkünstler, der seit fünf Jahren beim BSV unter Vertrag steht, soll das Offensivspiel weiterentwickeln.

Fabio Madia freut sich jedenfalls auf sein neues Engagement: «Stans hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle und eine gute Mannschaft. Die Spieler möchten gefordert werden», sagt der neue Mann an der Seitenlinie.

«Nun geht es darum, Struktur in das Training und in die Matchvorbereitung zu bringen.»

Die bisher positiven Ergebnisse möchte er dabei nicht überbewerten, «Siege gegen Emmen und Birsfelden sind Pflicht. Die richtigen Herausforderungen kommen mit den Spielen gegen Gossau, Genf, Stäfa und Wädenswil/Horgen erst noch, dann kann das Team zeigen, was in ihm steckt.» Dasselbe gilt auch für Madia selber, nachdem sein Engagement bei den Spono Eagles vorzeitig beendet wurde.