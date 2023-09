«Bin jetzt im Team Füchsli» Fabienne Gyr überrascht Schweizer TV-Publikum mit neuem Look Jahrelang war Fabienne Gyr in ihren Fernsehshows in blond zu sehen. Jetzt hat sie die Farbe gewechselt – und Promikolleginnen und -Kollegen überschlagen sich mit Komplimenten .

Samschtig-Jass, Sportpanorama, SRF bi de Lüüt oder früher als Moderatorin bei Tele 1: Fast immer war Fernseh-Frau Fabienne Gyr aus Oberägeri in blond zu sehen. Am Samstag während der Live-Show in Laax von SRF bi de Lüüt zeigte sie sich der Schweiz plötzlich in einem neuen Look: Gyr trägt die Haare jetzt rot. Auch ihrer Insta-Gemeinde präsentierte sie sich erstmals in rot – dort postete sie ein Selfie und kommentierte trocken: ‹By the way: Ich bi jetzt ‹Team Füchsli››

Fabienne Gyr im Rot-Blond-Vergleich.

Für ihren neuen Look bekommt Fabienne Gyr viele Komplimente. Über tausend Follower likten das Füchsli-Bild. Auch Promi-Kolleginnen und Kollegen reagieren begeistert: «😮😍», kommentierte Comedian Stefan Büsser den entsprechenden Post. Influencerin Anja Zeidler meint: «😍Geil🧡». Ex-Freestyle-Skifahrerin Mirja Jaeger schrieb: «😍😍 Hammer Farb👏». Und sogar die Schweizer Eiskunst-Lauf-Legende Denise Biellmann applaudierte: «Sehr cool, I like it😍» (mme)