Sportschiessen Die Teilnahme an Olympia 2028 soll es sein: Fabio Wyrsch hat ambitionierte Ziele Fabio Wyrsch gehört zu den besten Luftgewehr- und Kleinkaliberschützen der Schweiz. Sein Fernziel: Teilnahme an Olympischen Spielen.

Fabio Wyrsch beim Schiesstraining im Schützenhaus Altdorf. Bild: Urs Hanhart (30. Januar 2023)

Es ist Montagabend, und einige Mitglieder des Luftgewehr-Teams Uri absolvieren im Keller des Schützenhauses Altdorf ein Mannschaftstraining im dortigen 10-Meter-Stand. Mit dabei ist auch Fabio Wyrsch, seines Zeichens das Aushängeschild des Teams. Zunächst zwängt er sich in seine in Tschechien massgeschneiderte Schiesshose, dann in die Schiessjacke und streift an der linken Hand einen Spezialhandschuh über. Danach greift er sich sein futuristisch anmutendes Hightech-Luftgewehr, platziert einen Diabolo im Lauf, schliesst den Verschluss, um den Ladevorgang zu beenden, und geht zum Aufbau der vollen Konzentration einige Sekunden in sich. Anschliessend legt er das Sportgerät an, nimmt die Scheibe ins Visier, drückt ab und trifft fast präzis ins Zentrum des kleinen schwarzen Punktes.

Nach mehreren Schüssen, die alle nahezu am gleichen Fleck einschlagen, verrät der 24-jährige Schattdorfer: «Ganz wichtig ist, dass man stets den gleichen Ablauf hat und diesen auch verinnerlicht. Nur so ist möglich, sich voll zu konzentrieren und sich total zu fokussieren.»

Es fehlt noch etwas die Konstanz

Wyrsch weiss, wovon er spricht. Er zählt zu den besten Luftgewehr- und Kleinkaliberschützen in der Schweiz und hat mehrfach auch schon auf internationaler Ebene starke Leistungen gezeigt. Bei Swiss Shooting, dem Schweizer Schiesssportverband, gehört er schon seit geraumer Zeit dem 15 Athletinnen und Athleten umfassenden Kader «Gewehr olympische Disziplinen» an. Erst kürzlich belegte der treffsichere Urner zusammen mit Muriel Züger am ISSF Grand Prix im kroatischen Osijek im Mix-Wettbewerb Gewehr die Silbermedaille. «Für uns war dies ein grosser Erfolg. Mit dem erzielten Resultat wären wir sogar an einem Weltcup-Wettbewerb in ein Gold-Medal-Match vorgestossen. Es ist sowohl mir als auch meiner Teamkollegin hervorragend gelaufen», erklärt Wyrsch und ergänzt:

«Wenn alles zusammenpasst, ist viel möglich.»

In seiner Juniorenzeit durfte der Schattdorfer dreimal im Weltcup antreten. Mittlerweile startet er seit vier Jahren in der Elitekategorie, wobei er noch auf seine Premiere im Weltcup wartet. Dazu sagt er: «Mein Ziel ist es, einen nächsten grossen Schritt zu machen, mich zu etablieren und regelmässig auf Weltcup-Stufe zum Einsatz zu kommen. Um dies zu erreichen, muss ich mich vor allem bei der Leistungskonstanz noch steigern. Ich hoffe, dass mir dies bald gelingt.»

Volle Konzentration: Fabio Wyrsch beim Schiesstraining im Schützenhaus Altdorf. Bild: Urs Hanhart

Wyrschs bisher grösster Erfolg war 2021 der Gewinn der Bronzemedaille an der Team-Europameisterschaft (50 Meter Kleinkalibergewehr), die ebenfalls in Osijek über die Bühne ging. Im gleichen Jahr sicherte er sich an den Dämasters gleich mehrere Podestplätze. Momentan steckt das Aushängeschild der Sportschützen Uri inmitten einer intensiven Trainings- und Vorbereitungsphase. Bald stehen einige wichtige Wettkämpfe an. Am 8. März startet er in der estnischen Metropole Tallinn an der Europameisterschaft. «Dort habe ich mir zum Ziel gesetzt, in die Top 30 vorzustossen», verrät Wyrsch. Für die Schweiz dürfen bei diesem Saisonhighlight nur drei Schützen antreten. Unmittelbar nach der EM findet noch die Schweizer Meisterschaft statt. Bei diesem nationalen Höhepunkt strebt der Urschweizer seinen ersten Podestplatz in der Elitekategorie an.

Profitum vorderhand noch kein Thema

Mittlerweile ist der Elektroinstallateur, der in einem 70-Prozent-Pensum bei EWA Energie Uri arbeitet, bereits seit 14 Jahren als Schütze aktiv. Zu dieser Sportart kam er durch seinen Vater Paul Wyrsch, seines Zeichens ebenfalls ein erfolgreicher Schütze. Von ihm hat der Sohnemann das Talent offensichtlich in die Wiege gelegt bekommen. Aber Talent allein reicht wie bei anderen Sportarten auch beim Schiessen nicht, wenn man es weit bringen will. Fabio Wyrsch investiert viel Zeit und Energie, um stetige Fortschritte zu erzielen. Im Schnitt sind es pro Woche neun Stunden Techniktraining und zwei Stunden Mentaltraining, dazu kommen noch Einheiten für die körperliche Fitness. So läppern sich 15 bis 17 Stunden zusammen. «Im mentalen Bereich habe ich sicherlich noch am meisten Steigerungspotenzial. Rein technisch sind nur noch ganz kleine Schritte möglich», ist er überzeugt.

In der Schweiz gibt es eine Handvoll Schützinnen und Schützen, die sich als Profis voll auf den Sport konzentrieren. Stationiert sind sie im Sportzentrum Magglingen. Für Wyrsch ist dies vorderhand keine Option:

«Ich geniesse es sehr, durch die Arbeit einen Ausgleich zu haben. Unsere Sportart ist sehr kopflastig. Durch das Arbeiten kann ich den Kopf durchlüften. Zudem habe ich einen Grossteil meines Beziehungsnetzes im Kanton Uri. Für mich stimmt es momentan so.»

Er ist froh, dass ihm sein Arbeitgeber die Möglichbiet bietet, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Unterstützt wird er zudem durch das Militär, indem er 130 WK-Tage pro Jahr einsetzen kann, vom Kanton Uri via den Sportfonds sowie von der Swiss-Shooting-Gönnervereinigung.

Das erklärte Ziel von Wyrsch ist es, irgendwann an Olympischen Sommerspielen teilzunehmen. «Paris im nächsten Jahr kommt für mich noch zu früh», erklärt er und fügt an: «Um sich Chancen auf eine Selektion ausrechnen zu können, muss man regelmässig im Weltcup zum Einsatz kommen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es 2028 klappen könnte. Wichtig ist, dass ich nicht zu weit in die Ferne blicke und mich nicht auf dieses grosse Ziel hin verkrampfe. Ich nehme es von Jahr zu Jahr und versuche kontinuierlich Fortschritte zu erzielen.»

Der Ausnahmekönner gibt unumwunden zu, dass er auch schon schlechte Phasen hatte, in denen er das Gewehr am liebsten an den Nagel gehängt hätte, relativiert jedoch: «Nach Ferienpausen ist das Kribbeln und die Lust auf coole Wettkämpfe immer wieder zurückgekehrt. Solange dies so bleibt, ist für mich Aufhören absolut kein Thema. Im Schiesssport ist es durchaus möglich, auch als 40- oder 45-Jähriger mit einem entsprechenden Aufwand noch Spitzenleistungen zu erbringen. Persönlich werde ich aber kaum so lange Spitzensport betreiben, dem Schiessen aber ganz bestimmt die Treue halten.»