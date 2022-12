Davos Fähndrich-Geschwister glänzen im Langlauf-Weltcup Mit dem Sieg im Sprint sorgt die Eigenthalerin Nadine Fähndrich in Davos für das Topergebnis. Auch ihr Bruder Cyril hat Grund zur Freude.

Im Fokus: Nadine Fähndrich ist die Schweizer Teamleaderin. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (Davos, 17. Dezember)

Einmal mehr: Nadine Fähndrich hat geliefert – gleich zwei Mal. Mit ihrer reifen Leistung im Skating-Sprint am ersten Wettkampftag erfüllte die 27-jährige Eigenthalerin die hohen Erwartungen. Als erste Schweizer Frau überhaupt setzte sie sich in Davos beim traditionellen Heimrennen durch. Zur Einordnung: Auch bei den Männern ist dies bis jetzt nur einem gelungen, nämlich Toni Livers im Jahr 2007. Der grosse Unterschied: Der Bündner hatte vor 15 Jahren den obersten Podestplatz mit dem Franzosen Vincent Vittoz teilen müssen. Fähndrich war nun alleine auf dieser Position – und realisierte damit etwas, das selbst der Vierfach-Olympiasieger Dario Cologna in seiner Aktivzeit nie schaffte. Nadine Fähnrich sprach denn auch von «einem perfekten Tag» und davon, wie «ich die Kräfte richtig einteilte, was sich darin zeigte, dass ich die Beine in der Schlusskurve des Finals kaum mehr spürte und völlig blau war».

Eine Parforceleistung glückte ihr auch am zweiten Wettkampftag mit Rang 8 im 20-km-Skating-Rennen. «Es hat nochmals alles zusammengepasst», sagte sie und spielte auf Körpergefühl, Renneinteilung und Topmaterial an. «Es ist für mich einfacher gewesen, nach dem Triumph nochmals zu überzeugen.» Der Luzernerin ist es ­gelungen, den Schwung mitzunehmen, gleichzeitig aber die ­Konzentration hochzuhalten. Und sie konnte die Energie aufnehmen, welche ihr die Familie vor Ort und Bruder Cyril in denselben Wettkämpfen vermittelten.

Cyril Fähndrich sieht sich bestätigt, dass er in den Weltcup gehört. Bild: Federico Modica/Freshfocus (Davos, 18. Dezember 2022)

Und dieser Cyril Fähndrich präsentierte sich ebenfalls gut in Schuss, mit Rang 23 im Sprint und gar Rang 19 im Distanzrennen. «Ziel erreicht», bilanzierte er. Forsch hatte seine Ankündigung im Vorfeld geklungen, als er zwei Top-25-Ränge formulierte. Mit seinen Klassierungen sieht er erhärtet, dass «ich in den Weltcup gehöre und nicht mehr in den COC-Cup». Das Distanzrennen vom Sonntag wertet er gar als «wertvollstes Ergebnis meiner bisherigen Karriere». Und an die Adresse seiner Schwester sagte er: «Sie kann endlich ihren Lohn einfahren.» Stolz empfindet der 23-Jährige dabei. «Der Weg von Nadine und ihre Erfolge vermitteln auch mir Selbstvertrauen. Sie zeigen, was möglich ist.»

Achtungserfolge für Riebli, Schaad und Fischer

Mit den Rängen 11 und 14 platzierten sich im Sprint zwei Zentralschweizer sogar vor Cyril Fähndrich: Janik Riebli (Giswil) und Andreas Schaad (Unteriberg). «Ich bin zufrieden, vor allem mit dem fünften Rang im Prolog», sagte Riebli. Nach dem Überstehen des Viertelfinals vermisste er im Halbfinal «etwas Energie». Auch Altmeister Schaad bemerkte in der Schlusskurve «müde Beine», sodass er die Finalqualifikation abschreiben musste. Dennoch staunte er: Nach den beiden Saisonstartrennen in Norwegen war er mit einem schlechten Gefühl heimgekehrt. Rechtzeitig auf die Rennen in Davos erholte er sich aber.

Gesundheitlich noch stärker erwischt hatte es Lea Fischer (Engelberg). Erst am Vortag vor dem Sprint fühlte sie sich nach einer happigen Erkältung fähig, wieder die Ski unter die Füsse zu schnallen. Das Überstehen des Prologs war für sie ein Erfolg. Im Viertelfinal aber schied sie aus. Fischer zeigte sich dennoch optimistisch: «Nächstes Mal klappt es bestimmt.» Keine Erklärung fand der Urner Routinier Roman Furger für seine ernüchternden Ergebnisse: Rang 50 im Sprint, Rang 48 im Distanzrennen.