Ski Nordisch Nadine Fähndrich ist nun die Hoffnungsträgerin und auch Teamleaderin Am Freitag beginnt im finnischen Ruka die Langlaufsaison der Elite. Die Eigenthalerin Nadine Fähndrich nimmt eine neue Rolle ein.

Die 27-jährige Nadine Fähndrich wird ab sofort stärker im Fokus stehen. Bild: Yanik Bürkli/Keystone (Davos, 1. November 2022)

Kompromisse sind nötig. Für Nadine Fähndrich und etliche der besten Schweizer Langläuferinnen und Langläufer. Früher als geplant sind sie am vergangenen Freitag in die finnische Kleinstadt Muonio geflogen, 200 km nördlich des Polarkreises. Der Kompromiss: keine Sonne, dafür Schnee. Weil Letzteres in Mitteleuropa Mangelware geblieben ist, hiess es Muonio statt Davos und ein attraktives Loipennetz statt der Vier-Kilometer-Schlaufe im Flüelatal mit übersommertem Schnee.

Nadine Fähndrich steht nicht nur vor einem kurzfristig umgestellten letzten Aufbau, sondern auch vor einem Winter mit veränderten Vorzeichen. Die 27-Jährige aus Eigenthal ist neu die klare Teamleaderin – und zwar in der gesamten Schweizer Langlaufequipe. Der Grund: Der Vierfach-Olympiasieger Dario Cologna und die Frauen-Leaderfigur Laurien van der Graaff sind nach dem Olympiawinter zurückgetreten. Dass Fähndrich dereinst für die Leaderposition prädestiniert ist, zeigte sie im vorletzten Winter eindrücklich auf: WM-Silber im Teamsprint (mit van der Graaff), Rang 2 im Sprint-Gesamtweltcup und Weltcup-Siege im Einzel und Team in Dresden.

Sie musste Enttäuschungen verarbeiten

Doch in die neue Rolle schlüpfte Fähndrich trotzdem nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Der letzte Winter glückte nicht wunschgemäss. Vor allem an den Olympischen Spielen in Peking schnitt sie nicht ihren Erwartungen entsprechend ab: Rang 5 statt der angesteuerten Medaille im Einzelsprint, Position 7 im Teamsprint. Diese Enttäuschungen hatte sie zu verarbeiten. Mit den Wochen und Monaten, dem Herunterfahren und dem Wiederaufbau zu Fuss und auf den Rollski glückte dies immer besser. Inzwischen sagt sie:

«Die neue Hierarchie im Team mit mir als Hoffnungsträgerin ist schön.»

Der Tatsache, dass damit die Aufmerksamkeit stärker auf sie gerichtet sein wird, ist sie sich bewusst. «Wohl muss ich jetzt liefern», sagt Fähndrich. Gleichzeitig betont sie aber auch, dass sie diese Rolle annehmen will: «Am stärksten setzte ich mich selber unter Druck. Ich versuche, mein Ding durchzuziehen, egal, in welcher Funktion.» Und was sie spürt: «Die neue Position gibt mir Selbstvertrauen.»

Nadine Fähndrich ist noch immer Pendlerin zwischen ihren verschiedenen Lebensräumen – zwischen ihrem Wohnort Allschwil (BL), ihrer Heimat Eigenthal (einmal pro Woche besucht sie in der Regel ihre Eltern) und ihren Trainingsstandorten mit dem Nationalteam. Dieses Setting vermittelt ihr Zuversicht. Vorgenommen hat sie sich «das Verteidigen der WM-Medaille im Teamsprint». Dass sie dieses Ziel auch mit einer Einzelmedaille erfüllt sähe, ist naheliegend. Noch offen ist die Frage, wer an ihrer Seite antreten wird. «Die Schnellste, die Frau, die in Hochform ist», sagt sie dazu.

Die Saison vorbereitet hat das derzeitig einzige Langlauf-Nationalkader-Mitglied mit starken Sequenzen, aber auch krankheitsbedingten Rückschlägen. Viel investiert hat Fähndrich in den Ausdauerbereich.

«Diese Fortschritte kommen mir gerade in den Sprints zugute»,

glaubt sie. Ihren Hauptfokus richtet sie in diesem WM-Winter auf ebendiese Sprints. Wobei sie überzeugt ist: «Auch die Distanzrennen werden mir Impulse liefern.»