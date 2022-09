Mountainbike Martin Fanger hat diesmal das Nachsehen Der Obwaldner Mountainbiker Martin Fanger muss an der O-Tour in Alpnach zwei Bernern den Vortritt lassen.

Sieger Hansueli Stauffer vor Marc Stutzmann (rechts). Bild: Martin Platter (Alpnach, 10. September 2022)

Beim 20. und vielleicht letzten O-Tour-Bike-Marathon am Samstag in Alpnach ruhten die Hoffnungen auf dem in Genf lebenden Obwaldner Martin Fanger, der die letzte Austragung im Jahr 2020 gewinnen konnte. Mit den Bernern Hansueli Stauffer (2018) und Marc Stutzmann (2017) fuhren jedoch zwei Mitstreiter mit, die auf den anspruchsvollen 86 km an den Flanken von Pilatus, Glaubenberg und Ächerlipass ebenfalls bereits gewinnen konnten. So erstaunte es nicht, dass dieses Trio sowie der junge Bündner Fadri Barandun und Stutzmanns Teamkollege Pirmin Eisenbarth sich in der langen Steigung hinauf nach Richmettlen vom Rest absetzten.

In der Abfahrt vom Langis zurück nach Alpnach kam es zur unerwarteten Wende. Stauffer erlitt einen Reifendefekt und verlor beim Radwechsel fast zwei Minuten. Das Rennen schien für den Sigriswiler gelaufen. Doch Stauffer setzte zur Aufholjagd an und schaffte es tatsächlich, just am Anfang der Schlusssteigung auf den Ächerlipass den Kontakt wieder herzustellen.

Selbstkritik von Stutzmann und Fanger

Barandun trat nun resolut an, Stutzmann jedoch konterte den Bündner aus. Damit war die Entscheidungsphase lanciert. In der Steigung zum Ächerli zählten nur noch die Kraftreserven. Stauffer wählte eine schlaue Taktik: Er bestimmte sein Tempo so, dass er just auf dem Ächerlipass zu Ausreisser Stutzmann aufschliessen konnte. Fanger kämpfte auf der dritten Position erfolglos um den Anschluss. Die weiteren Mitstreiter fielen aus der Entscheidung um die Podestplätze. Stauffer und Stutzmann arbeiteten bis auf die Zielgerade gut zusammen, während Fanger alleine gegen den Wind kämpfen musste. Auf der Zielgeraden behielt dann Stauffer das bessere Ende für sich. Er sagte:

«Nach dem Radwechsel merkte ich bald, dass ich der Spitze wieder näher kam. Das hat mich extrem motiviert.» Dass er gewinnen könnte, habe er jedoch erst auf der Ziellinie geglaubt. «Marc ist ein starker Finisseur. Ich hatte mich schon fast mit dem zweiten Platz abgefunden.»

Stutzmann lobte Stauffers Kampfgeist und sagte selbstkritisch: «Im Zielsprint habe ich mich verkalkuliert. Auf der idealen zweiten Position bog ich auf die Zielgerade ein und liess etwas Abstand zu Hansueli, um mit Schwung an ihm vorbeizufahren. In dem Moment zog er das Tempo an. Ich hatte keine Chance mehr, ranzukommen. Chapeau! Vor allem nach der Aufholjagd wegen des Plattens.»

Fanger musste sich eingestehen, dass die beiden Berner diesmal stärker waren. «Es ist schon seltsam: In dieser Saison bin ich insgesamt stärker gefahren als 2020 im Jahr meines ersten O-Tour-Siegs. Als ich jedoch nach der Abfahrt vom Ächerli wieder unten auf dem Flugplatz in Alpnach ankam und die beiden nicht vor mir sah, wusste ich, was es geschlagen hatte.» Er freue sich, dass er die Führung in der Bike Marathon Classics weiter habe ausbauen können und ihm der Gesamtsieg im Finale in zwei Wochen am Iron Bike Race in Einsiedeln wohl niemand mehr streitig machen könne.

Mit dem Gedanken gespielt, aufzugeben

Die Siegerin bei den Frauen, Janina Wüst, sagte:

«In der Abfahrt von Langis zurück ins Ziel wurde es so kalt, dass ich ernsthaft mit dem Gedanken spielte, aufzugeben. Doch dann standen so viele Kinder bei der ersten Zieldurchfahrt an der Strecke und jubelten mir zu, dass ich weiterfuhr.»

Auf dem zweiten Streckenteil kam dann sogar kurzzeitig die Sonne, es wurde wärmer. Die zweitplatzierte Alexandra Zürcher, die damit neue Leaderin der Bike Marathon Classics wurde, freute sich, dass sie nicht mehr als 5:18 Minuten auf die Siegerin eingebüsst hat. Die drittplatzierte Obwaldnerin Andrea Ming zeigte sich überrascht, dass es bei ihr trotz fehlender Rennpraxis so gut lief.

Bei den Fun-Fahrern feierte Classics-Leader Tobias Klötzli einen weiteren Triumph. Auf Platz zwei fuhr der Seriensieger der letzten Jahre, der Sarner Norbert Amgarten, der sich sehr zufrieden zeigte: «Ich habe eben die Ausbildung zum Osteopathen abgeschlossen und konnte deshalb in letzter Zeit deutlich weniger trainieren und auch keine Rennen fahren.» Auf der Mitteldistanz kam es zu Leaderwechseln. Bei den Frauen reichte der Ennetmooserin Samira Odermatt der vierte Platz, um das Leadertrikot zu übernehmen; bei den Männern der zweite Platz von Manfred Steinbacher aus Bad Ragaz. Die scheidende OK-Präsidentin Marion Imfeld zeigte sich bei ihren Abschiedsworten emotional. Sie bedauerte, dass sie nicht sagen könne, ob und wie das Rennen weitergeführt werde.