FC Luzern Der FCL lädt am Samstag zum Fest eine Woche vor Saisonstart ein – inklusive Hauptprobe gegen Excelsior Rotterdam Genau eine Woche vor dem ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison, welches der FC Luzern am Samstag in einer Woche um 20.30 Uhr auswärts gegen den FC Winterthur bestreitet, feiert das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild mit den Fans ein inzwischen traditionelles Fest.

Autogrammstunde mit FCL-Trainer Mario Frick (links) und den Assistenztrainern Roman Matter (Mitte) und Claudio Lustenberger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. 7. 2022)

«Saisoneröffnung» heisst die Bezeichnung für die Feier mit den Anhängern. In den vergangenen Jahren sind zwischen 2500 und 3000 Personen dafür auf die Allmend gepilgert. FCL-Medienchef Markus Krienbühl über die erwartete Zahl von Besuchenden am Samstag: «Wir gehen von mehreren tausend Fans aus und hoffen, dass möglichst viele auch das Spiel gegen Excelsior Rotterdam besuchen werden.»

Bevor die Mannschaft von Mario Frick um 15 Uhr in der Swisspor-Arena gegen den niederländischen Klub aus der Eredivisie (höchste Liga) antritt, werden die Spieler am Vormittag zwischen 11.15 und 11.45 Uhr das neue Heimdress präsentieren.

Wieder ein neues Dress pro Saison

Übrigens hatte der FCL schon letztes Jahr zwei neue Trikots vorgestellt – damals je eine frische Heim- und Auswärtsbekleidung. Wird’s künftig pro Saison ein neues Heimdress geben? Krienbühl: «Ab jetzt kehren wir wieder zum üblichen Rhythmus zurück und wechseln nur ein Trikot für kommende Saison.»

Neben vielen Ständen im sogenannten FCL-Village wird es in der Vorzone des Stadions diverse Aktivitäten und Verpflegungsmöglichkeiten geben.

Training mit und Autogramme von den Idolen

Immer wieder einen «Jöh»-Effekt erzeugt das LUKB-Kids-Training auf dem Rasen im Stadion bei den Zuschauenden. Die kleinen Fussballer dürfen von 10 bis 11 Uhr eine Stunde lang mit ihren FCL-Idolen trainieren.

Auch immer beliebt ist selbstverständlich die Autogrammstunde der Luzerner Zeitung mit allen FCL-Protagonisten. Sie wird in diesem Jahr ab 18 Uhr im Umgang D der Swiss­por-­Arena stattfinden. Neben ­signierten Autogrammkarten dürften Mario Frick, Ardon ­Jashari, Kevin Spadanuda und Co. nicht abgeneigt sein, für Selfies mit den Fans zu posieren.

Testspiel: Freier Eintritt nur für Saisonkartenbesitzer

Für das bereits erwähnte Testspiel um 15 Uhr gegen Excelsior Rotterdam haben nur Saisonabo-Inhaber Gratiseintritt. Alle anderen bezahlen einen Preis von 15 Franken. Tickets können bereits im Fanshop bezogen werden oder aber an der Tageskasse. Einen Livestream wird es nicht geben, da der Klub hofft, dass möglichst viele Fans das Spiel vor Ort verfolgen werden.

Die ersten drei Testspiele hat der FCL alle gewonnen und total sieben Tore bejubelt: Hier freuen sich die Luzerner über den Penaltytreffer von Jakub Kadak (Mitte) beim 3:0-Sieg über Schaffhausen in Rothenburg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 12. 7. 2023)

Für Mario Frick und seinen Staff steht seit dem Trainingsstart vor etwas mehr als einem Monat fest: Die Hauptprobe für den Saisonstart ist das vierte und letzte Testspiel gegen Excelsior Rotterdam. Aus diesem Grund hat der Cheftrainer schon in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gegen Altach (2:0) in Schruns und am Mittwoch gegen Schaffhausen (3:0) in Rothenburg auf die Belastungssteuerung wert gelegt. Deshalb spielte Innenverteidiger Mauricio Willimann zuletzt als einziger Feldspieler durch.

Hauptprobe wieder mit den erfahreneren Abwehrleuten

Gegen Excelsior bei der Generalprobe dürften die erfahreneren Innenverteidiger Luca Jaquez und Ismajl Beka nach Verletzungen wieder einsatzbereit sein – und durchspielen. Im Mittelfeld sollte Nicky Beloko ebenfalls wieder fit sein.

Das Programm der FCL-Saisoneröffnung vom Samstag, 15. Juli:

10.00–15.00 Uhr FCL-Village mit zahlreichen Ständen, Aktivitäten und Verpflegungsmöglichkeiten (Vorzone)

10.00–11.00 Uhr LUKB-Kids-Training (Stadion Rasen)

11.15–11.45 Uhr Mannschafts- und Trikotpräsentation (Stadion Rasen)

15.00 Uhr Kick-off FC Luzern – Excelsior Rotterdam (Stadion Rasen)

18.00 Uhr LZ Autogrammstunde (Umgang D im Stadion)

17.00–20.00 Uhr Festaktivität mit DJ (Vorzone).