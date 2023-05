FC Wolhusen Zell dreht Spiel und Gästen das Licht ab Eigentlich lief vieles in der Startphase für die Gäste aus Wolhusen. Mit der Führung durch Valerian Duhanaj, vor Ablauf der Startviertelstunde, durften diese für einen Moment Träumen.

Die 0:3 Niederlage der Gastgeber bei Escholzmatt Marbach war aus Sicht der Wolhuser, pures Gift, verdeutlichte aber einmal mehr, dass vieles in dieser Verkorksten Saison gegen das Team vom Emmenknie lief. Zell als erstaunlicher Aufsteiger war in der ehre angekratzt und versuchte sich vor eigenem Anhang für den Ausrutscher zu rehabilitieren. Zudem bemühten sich die Teamkameraden dem scheidenden Torwart Pascal Gerber das Karriereende zu versüssen. Entsprechend begaben sich die Platzherren schon in den ersten Minuten in den Angriff.

Die erste Nennenswerte Chance verzeichnete Marco Roos in der vierten Minute mit seinem Distanzschuss, vermochte aber damit den Puls von Torwart David Wicki nicht besonders zu erhöhen. Kurz vor Ablauf der Startviertelstunde kamen die Gäste zu einem Freistoss in Strafraumnähe. Alain Brunner sorgte mit seiner «Freistoss-Finte» für Verwirrung vor dem Tor von Zell, welche Valerian Duhanaj mit dem überlegten Tor zum 0:1 Abschloss. Auf Regennasser Unterlage bekundete so mancher Akteur Standfestigkeit und so versuchte es Roderic Bucher in der zwanzigsten Minute mit einem Distanzschuss zu reüssieren. Gastgeber Zell war zwar bemüht, fand aber mit Ablauf der ersten halben Spielstunde noch kein geeignetes Mittel um die Gästeabwehr aushebeln zu können.

Der Wolhuser David Wicki klärt den Zweikampf zwischen Marco Roos und Roland Burri. Bild: Kurt Schöpfer

Im Gegenteil, Wolhusens Youngster Levin Studer narrte die Zeller Abwehr, verzog aber seinen Schuss mit links knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur Augenblicke später wurde er statt zum Helden zur tragischen Figur. Im Übereifer trat er von hinten in die Beine von Lionel Bangerter, hart an der Strafraumgrenze. Der Unparteiische Florian Buchmüller aus Emmen sah diese Attacke genau auf der Linie und verhängte zum entsetzen der Gäste einen Foulelfmeter. Roderic Bucher liess sich vom Punkt aus nicht zweimal bitten und verlud den Gäste Keeper sicher in die falsche Ecke.

Mit dem 1:1 in der 33. Spielminute waren die Karten plötzlich wieder anders gemischt. Optisch waren nun die Platzherren Tonangebend. Gefahrenpotential gab es jedoch meist aus Freistössen, wo bei jener von Roderic Bucher in der 40. Minute eher unter die Kategorie Birnen schütteln in den Bäumen ging, sofern es solche gehabt hätte. Die letzte Chance kurz vor dem Pausenpfiff verzeichnete Alain Brunner, welcher sein Duell auf der rechten Seite gewann. Für den zur Mitte gespielten Ball fühlte sich keiner der Gäste Angreifer verantwortlich und schon war das Pausenremis in Stein gemeisselt.

Zell effizienter aus der Kabine

Der Zeller Roderic Bucher verlädt David Wicki beim Penalty zum Ausgleich. Bild: Kurzt Schöpfer

Obwohl die Gäste eher auf dem Rasen erschienen, zeigten sich die Einheimischen effizienter auf der «Gass». Sie waren kompromissloser in ihren Aktionen, was Daniel Brunner in der 50. Minute zu spüren bekam und sich einer Pflege unterziehen musste. Irgendwie kauften in dieser Phase der Partie die Zeller den Wolhusern den Schneid ab. Jedenfalls wussten sich die Gäste nur mit einem unnötigen Eckball zu retten.

Die auf den hinteren Pfosten gezogene Eckballflanke von rechts, erreichte Lionel Bangerter, welcher sich am höchsten schraubte per Kopf und nickte das Leder zur 2:1 Führung in die Maschen der Wolhuser. Zell war nun im Hoch, während sich die Gäste vor der Spielstunde nur durch gelb geahndete Aktionen zu helfen wussten. Als Lorin Bättig den Ball aus guter Position übers Tor spedierte war die erste Spielstunde vorbei und die Gäste zeigten sich im Gegenzug praktisch das erste Mal in der Reprise in Torraumnähe von Pascal Gerber.

Jocker Lars Limacher stach

Es folgte die Phase der Spielerwechsel, in der die beiden Teamverantwortlichen versuchten so neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Von Erfolg gekrönt war jener der Wechsel von Zell. Praktisch mit der ersten Ballberührung liess Lars Limacher das Leder zum dritten Mal an diesem Abend im Tor der Wolhuser zappeln. Mit diesem Treffer sprach nun vieles zu Gunsten der Einheimischen, welche so ihrem Keeper das Karriereende versüssen wollten. Zell liess in der Folge nichts mehr anbrennen und nahmen dafür gar einige gelbe Karten in Kauf um die letzten Angriffsversuche von Wolhusen entscheidend zu unterbinden.

Zudem wurde Wolhusens Goalgetter Alain Brunner immer wieder in die Zange genommen oder im entscheidenden Moment geblockt. Zell hat mit diesem siebten Heimsieg neben zwei Unentschieden einen gewaltigen Grundstein zum mindestens vierten Tabellenrang und klaren Ligaerhalt gelegt. Wolhusen seinerseits vermochte in den Auswärtsspielen der Rückrunde nur gerade einen einzigen Zähler zu ergattern.

Nachtragspartie gegen Buttisholz

Am Dienstagabend um 20.00 Uhr empfängt Wolhusen noch die Gäste aus dem Rottal zum Nachtragsspiel auf der Blindei, ehe am Samstag 3. Juni die Verkorkste Saison gegen Ruswil beendet wird. Zell trifft in seiner letzten Partie auswärts im Hinterland Derby auf Altbüron Grossdietwil. Die letzte Partie der Saison beginnt für alle Teams um 18.00 Uhr. (KS)

Sportplatz: Gass, Zuschauer: 120 – Schiedsrichter: Florian Buchmüller, Emmen – Tore: 14. 0:1 Valerian Duhanaj, 33. 1:1 Roderic Bucher (Penalty), 54. 2:1 Lionel Bangerter, 73. 3:1 Lars Limacher – Zell: Pascal Gerber, Kevin Bürli, Timon Bucher, Christoph Roth, Janis Bangerter, Fabian Knupp (83. Fabio Bucher), Lorin Bättig, Severin Häfliger, Lionel Bangerter, Roderic Bucher (89. Luca Herzig), Marco Roos (71. Lars Limacher), - Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Roland Burri, Valerian Duhanaj, Adrian Brunner (78. Raphael Scheuber), Dario Marti, Daniel Brunner, Nicolas Zemp (59. Tim Schöpfer), Levin Studer (75. Thomas Burri), Samuel Frokaj (68. Joel Hänsli), Alain Brunner – Bemerkungen: 55. Nicolas Zemp (gelb), 57. Adrian Brunner (gelb), 71. Roderic Bucher (gelb), 78. Timon Bucher (gelb), 79. Fabian Knupp (gelb), 84. Lorin Bättig (gelb), 90+2 Lionel Bangerter (gelb).