FCL-Publikumsliebling Pascal Schürpf wechselt nicht zu Obergeissentstein, sondern bleibt in der Super League Bekanntlich ging die Zeit von Publikumsliebling Pascal Schürpf beim FC Luzern zu Ende. Obwohl der Stadtluzerner Quartierverein SCOG hart um ihn buhlte, wechselt er wohl nach Zürich.

In der letzten Saison noch Gegner: Pascal Schürpf (rechts) im FCL-Dress gegen GC. Zu diesem Klub könnte er nun wechseln. Martin Meienberger / freshfocus (Zürich, 13.5.2023)

Fast 200 Spiele, 51 Tore, 43 Assists und natürlich der Cupsieg: Pascal Schürpf ist in seinen sechs Jahren beim FC Luzern zum Publikumsliebling und zur Klublegende gewachsen. Bekanntlich trennten sich Ende der abgelaufenen Saison die Wege. Wohin zieht es den 33-jährigen Basler nach seiner Superzeit in Luzern?

Selber ins Gespräch bei verschiedenen Medien und sogar in einem SRF-Interview brachte sich Schürpf unmittelbar nach seinem letzten Spiel im Dress des FCL beim Stadtluzerner Quartierklub SC Obergeissenstein; er hatte ein offizielles Angebot von Kollegen, die dort bei den Senioren spielen. «Man muss jedes Angebot prüfen», so Schürpf damals. Der Präsident des SCOG bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass Schürpf hochwillkommen wäre.

Kommt es zum Wiedersehen auf der Allmend?

Doch Schürpf und die Senioren des SC Obergeissenstein: Dieses Fussballmärchen wird vorderhand noch nicht wahr. Offenbar will Schürpf auf Profistufe weiterspielen. Nachdem sein Name in Verbindung mit dem FC Aarau aufgetaucht ist, ist nun offenbar ein neuer Klub in der Pole Position: Laut verschiedenen Medienberichten steht er nun vor einem Wechsel nach Zürich: GC ist laut «Blick» die nächste Station in der Karriere des FCL-Legende. Das hätte aus FCL-Fans-Optik wenigstens einen Vorteil: Im Gegensatz zum SCOG und auch zum FC Aarau spielt GC nächste Saison in der Super League – bei einigen Spielen käme es also zum Wiedersehen mit Schürpf auf der Allmend. Die Tore könnte er sich dann ja für andere Gegner aufsparen. (mme)