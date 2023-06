Berglauf Immer beliebter: Finisher-Rekord bei Trailrun Pilatus Bei prächtigem Sommerwetter haben am vergangenen Samstag 368 Läuferinnen und Läufer das Ziel auf der Drachenalp erreicht.

Damit verzeichnete der Swiss Trailrun Pilatus in seiner fünften Austragung einen Finisher-Rekord, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung festhalten. In der Kategorie Trail (8,5 km, 930 Höhenmeter) liefen 328 Läuferinnen und Läufer ins Ziel, in der Kategorie Fun (5,1 km, 430 Höhenmeter) waren es 40 Teilnehmende, die auf der Drachenalp unterhalb der Fräkmüntegg eintrafen.

Emma Pooley, Siegerin bei den Frauen. Bild: Reto Schorno

Bei den Männern siegte der Niederländer Daan de Groot in der Kategorie Trail – dies in einer Zeit von 47:45 Minuten. Er gewann vor Hannes Zimmermann vom STV Sempach und Adrian Brennwald. Für ein Ausrufezeichen sorgte allerdings Emma Pooley bei den Frauen. Die ehemalige Olympionikin und Schweizer Meisterin im Trailrunning 2021 gewann das Rennen in 51:09 Minuten. Damit stellte die Frau aus Hausen am Albis einen Streckenrekord auf. Sie konnte den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2019 um 2:23 Minuten unterbieten. Denise Johannsen aus Küssnacht am Rigi und die Vorjahreszweite Amanda Stäheli aus Horw komplettieren das diesjährige Podest.

Daan de Groot, Sieger bei den Männern. Bild: Reto Schorno

Samariter haben kaum Arbeit

«Wir durften im Ziel unzählige glückliche Gesichter empfangen – so viele wie noch nie. Die familiäre Atmosphäre am Pilatus und der grossartige Support der Volunteers wird von den Teilnehmenden einfach immer geschätzt», sagte Projektleiter Marco Scherer. Trotz warmer Temperaturen verzeichnet der anwesende Samariterverein einen sehr geruhsamen Renntag mit wenigen Konsultationen. «Natürlich ist der Trail mit 930 Höhenmetern anspruchsvoll, aber im Ziel sind die Finisher einfach stolz und nehmen viele tolle Erlebnisse mit.»

Dementsprechend freuen sich die Organisatoren bereits auf die sechste Austragung des Swiss Trailrun Pilatus am 22. Juni 2024. (pd/ars)

Resultate: swisstrailrun.ch