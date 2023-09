Tennis Flynn Thomas zelebriert in Luzern sein Ausnahmetalent Der 15-jährige gebürtige Krienser dominiert das internationale Junioren-Tennisturnier in Luzern.

Flynn Thomas, hier mit Ex-Federer-Coach Severin Lüthi am Trimbach Open. Bild: Fabio Baranzini

Beim internationalen J60-Juniorenturnier auf den Plätzen des TC Luzern Lido konnten sich die Tennisfans vom Können des 15-jährigen Flynn Thomas überzeugen. Das als Nummer 1 gesetzte Ausnahmetalent, das in Kriens geboren wurde und jetzt im zürcherischen Ebmatingen lebt, liess einmal mehr nichts anbrennen und gab in seinen fünf Partien nur gerade elf Games ab. Es war sein sechster ITF-Titelgewinn in diesem Jahr, darunter zwei der höheren J100-Kategorie. Thomas gehört damit bereits zu den 200 besten Junioren der Welt, in seinem Jahrgang 2008 liegen nur vier Spieler vor ihm – und damit ist er eine der grössten Nachwuchshoffnungen im Schweizer Tennis.

Seine ersten Bälle schlug er als Fünfjähriger im TC Horw. Martin Vacek, der dortige Klubtrainer, erkannte sofort das aussergewöhnliche Talent von Flynn, sprach davon, dass er so etwas zuvor noch nicht gesehen habe – und nahm ihn gleich unter seine Fittiche. Drei Jahre danach führte Philipp Dillschneider, der Cheftrainer von Tennis Zentralschweiz, während zwei Saisons im TC Allmend Luzern die Arbeit weiter, ehe Flynns Familie nach Zürich zügelte. Martin Vacek und Philipp Dillschneider verfolgten danach die Entwicklung von Flynn Thomas natürlich mit Interesse und sahen, dass er bis heute neben den sechs ITF-Triumphen nicht weniger als acht nationale Juniorentitel gewann und sich in diesem Jahr sogar zweimal mit den Profis mass. Beim M25-Turnier in Muttenz brachte er in der ersten Runde der Qualifikation den vier Jahre älteren Italiener Peter Buldorini, die Nummer 1146 der Weltrangliste, an den Rand einer Niederlage und verlor nur ganz knapp mit 1:6, 6:1, 8:10.

Das Lob seiner ersten Trainer

Vacek, der früher im ATP-Ranking zu den Top-400-Spielern gehörte, lobt vor allem die Technik und die physischen Qualitäten seines ehemaligen Schützlings, der für sein Alter eher klein gewachsen ist und deshalb von der Grösse her gewisse Nachteile hat. Dass sich Flynn Thomas bei seinen unbestrittenen Qualitäten grosse Ziele steckt, erstaunt niemanden. Er will später auch im grossen Tenniszirkus ganz vorne mitmischen, am liebsten natürlich als Nummer 1 der Welt. Thomas Vacek, der auf der Profitour auch schon als Coach arbeitete, weiss, wovon er spricht, wenn er sagt: «Ich habe schon viele Talente gesehen, die schliesslich auf der Strecke blieben. Entscheidend wird sein, wie Flynn, der sich bei den Junioren gewohnt ist zu gewinnen, Niederlagen wegstecken kann, die gegen die Erwachsenen unweigerlich folgen werden. Die Erfolge und Resultate zeigen aber, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Dillschneider faszinieren das aussergewöhnliche Ballgefühl, das begnadete Spielverständnis und die schnellen Beine des Ausnahmekönners. Und der Trainer hat vor etwas mehr als einem halben Jahr bei den Schweizer Hallenmeisterschaften der Junioren in Kriens festgestellt, dass Flynn Thomas, der am Asperger-Syndrom leidet, im Vergleich zu früher seine Emotionen viel besser im Griff habe.

Bei den Juniorinnen erreichten die 16-jährige Rothenburgerin Aurora Zurmühle und die erst 13-jährige Surseerin Ana Frommenwiler die Viertelfinals. Bei den Junioren schieden Julian Theler (16, Zug) und Brian Kriesi (14, Kriens) in der Startrunde aus.