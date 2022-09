Segeln Frauenpower am Bürgenstock Race

Das Team Jill freut sich über einen gelungenen Auftritt.

Eigentlich besteht die siebenköpfige Crew der Megger Yacht «Jill» aus Frauen und Männern, die abwechslungsweise zu fünft regattieren. Aber die Frauen hatten den Wunsch, einmal als reines Frauenteam an einer Regatta des Vierwaldstättersee-Cups teilzunehmen. «Wir wollten mal sehen, wie das funktioniert», sagt Skipperin Irene Erni. «Die Talente sind unter Frauen und Männern gleichmässig verteilt, es braucht zum Segeln nicht brachiale Kraft.» Der Segelsport habe viel mehr mit Taktik zu tun und mit der Frage, wie man als Team zusammenarbeite. «Höchstleistungen im Team sind dann möglich, wenn wir alle unsere Talente maximal ins Spiel bringen», so Erni. «Denn Segeln ist Teamsport, nur, wer miteinander umgehen kann und sich gut aufeinander einspielt, der kann umsetzen, was man im Training gemeinsam erarbeitet hat.»

Die Mitglieder im Team Jill sehen den Segelsport als Ausgleich zu ihrem anspruchsvollen Berufsleben. Obwohl sie mit der gemischten Crew erst wenige Jahre im Regattamodus unterwegs sind, können die Megger Seglerinnen und Segler bereits auf einige Erfolge zurückblicken. 2021 erreichte das Jill-Team den 2. Rang am VC-Cup und war Newcomer Of The Year.

Schnelles Rennen

Das Bürgenstock Race wird traditionsgemäss jedes Jahr als letzte Regatta im Rahmen des Vierwaldstättersee-Cups ausgetragen. Die Organisatoren vom Segelklub Ennetbürgen hatten den Kurs dieses Jahr etwas abgeändert und mehr Streckenteile auf den Urnersee verlegt. Der Wind liess zwar kurz nach dem Start etwas nach, frischte dann mit der Regenfront aber recht auf und sorgte für eine schnelle Regatta. Team Jill startete gut und konnte in der Phase mit weniger Wind davon profitieren, drehte im Urnersee kräftig auf und konnte sich schliesslich auf Platz zwei klassieren – ein grosser Erfolg, wenn man bedenkt, dass erstmals in dieser Zusammensetzung regattiert wurde. «Es war eine ganz tolle Regatta», meinte auch Skipperin Irene Erni. «Wir hatten unglaublich viel Spass und freuen uns schon auf das nächste Jahr, mit Team Jill zu regattieren.»