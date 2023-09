Radball Fröhlich-Brüder holen EM-Gold Fünf Wochen nach dem überraschenden Gewinn des Elite-Vize-Weltmeistertitels sorgten die Brüder Timon und Yannick Fröhlich für einen weiteren Glanzpunkt. Sie sicherten sich vor heimischer Kulisse erstmals Europameisterschaftsgold in der U23-Kategorie.

Die Brüder Yannick (links) und Timon Fröhlich duften sich bereits als Vize-Weltmeister feiern lassen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 23. 8. 2023

2021 nahmen die beiden Urner erstmals an der U23-EM teil. Damals holten sie auf Anhieb die Bronzemedaille. Vor Jahresfrist schafften sie den Sprung in den EM-Final, schrammten jedoch denkbar knapp am Titelgewinn vorbei. Nun haben die beiden für Radsport Altdorf spielenden Ausnahmekönner diese Scharte eindrücklich ausgewetzt. Am Samstag gelang ihnen in der Radsporthalle Altdorf ein nahezu perfektes U23-EM-Turnier. In der Vorrunde konnten sie alle drei Spiele für sich entscheiden. Anschliessend fegten sie im Halbfinal Tschechien II mit 8:2 vom Platz. Auch im Endspiel zeigten die Lokalmatadoren keine Schwächen. Sie besiegten Deutschland II souverän mit 3:1. Die beiden anderen ebenfalls von Radsport Uri gestellten Schweizer Teams vermochten nicht vorne mitzuhalten. Die Duos Jari Kern/Jon Müller und Valentin Stadler/Jan Brand belegten im acht Teams umfassenden Feld die Plätze 5 und 8.

Gewinnen sie auch die Schweizer Meisterschaft?

In dieser Saison haben die Fröhlich-Brüder bereits tüchtig abgeräumt. Nebst WM-Silber und U23-EM-Gold gewannen sie im Frühling den Schweizer Cup und sicherten sich in Japan ihren allerersten Sieg in einem Weltcup-Turnier. Und die Erfolgsliste könnte durchaus noch länger werden. Dem Urner Vorzeigeduo winkt nämlich noch die Chance, sich erstmals den Elite-Schweizer-Meister-Titel zu sichern. Im nationalen Championat liegen sie derzeit deutlich in Führung. Die diesbezügliche Entscheidung fällt Mitte Oktober im Rahmen des SM-Finalturniers. (urh)