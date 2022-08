Fussball Nach dem Aufstieg in die Promotion League: Für den FC Luzern U21 wird es richtig hart Michel Renggli ist zurück beim FC Luzern – und steht mit der U21-Auswahl vor einer Herkulesaufgabe.

Einst U15- und U18-Hauptverantwortlicher beim FC Luzern, nun dirigiert Michel Renggli die FCL-U21. Bild: Freshfocus (5. September 2020)

Losglück hat Michel Renggli nicht, wenn er als Trainer bei einer Mannschaft debütiert. Sein erstes Spiel als Interimscoach des SC Kriens bestritt er im Oktober 2021 in Winterthur, beim späteren Aufsteiger in die Super League (1:6-Niederlage). Den Einstand im Frühjahr 2022 mit der U21-Auswahl des FC Basel gab er in Bellinzona, das in der Folge in die Challenge League aufstieg (0:2). Und am Samstag, wenn er mit Luzerns U21-Junioren die Promotion-League-Saison lanciert, tut er dies in Breitenrain, beim Zweitklassierten der letzten Spielzeit. «So sehen wir gleich, was in dieser Saison auf uns zukommt», sagt Renggli, der mit seinem Team vor einer grossen Herausforderung steht.

Das Vertrauen in sein hochbegabtes Ensemble ist gross, die Jahrgänge 2003 und 2004 sind beim FCL mit aussergewöhnlichem Talent gesegnet. Zur Vorfreude auf die erstmalige Teilnahme an der Promotion League gesellt sich aber auch ein mulmiges Gefühl, wie Renggli gesteht. Die Tauglichkeit auf dieser Stufe müssen die Luzerner nämlich erst unter Beweis stellen. Der Aufstieg kam dank einer Wildcard zustande, sportlich hätte der sechste Rang nicht ausgereicht.

«Mit guten Resultaten möchten wir dafür sorgen, dass der Druck nicht zu gross wird. Sonst laufen junge Spieler Gefahr, dass sie sich versteifen»,

erklärt der 42-jährige Nidwaldner, der mit seiner Familie in Beckenried wohnt.

Deshalb blieb Renggli nicht in Basel

Renggli weiss, wovon er spricht, schliesslich hat er erst kürzlich mit einer Nachwuchsauswahl den Klassenerhalt in der Promotion League geschafft – in der letzten Rückrunde führte er Basels U21-Junioren vom Abstiegsplatz in die sichere Zone. «Die Wucht der Konkurrenz ist zum Teil überraschend gross, die Liga wird von schnellen Umschaltphasen dominiert. Zudem wird nicht jedes Foul gepfiffen», berichtet Renggli und so kommt er zum Schluss:

«Es wird richtig hart. Wir werden uns immer wieder durchbeissen müssen.»

Beim FCB kompensierte er das Manko an Erfahrung und Effizienz mit der Förderung eines verschworenen Teamgeists. «Ich habe jeden Spieler abholen können, auch jene der 1. Mannschaft, die aushalfen.» Remo Gaugler, Basels Nachwuchschef und ehemaliger FCL-Sportkoordinator, zog jedenfalls ein zufriedenstellendes Fazit: «Michel Renggli war der richtige Trainer. Mit seiner Art entwickelte er ein neues Wir-Gefühl.» Weshalb blieb er nicht länger beim Grossklub am Rheinknie? «Wir hatten in der Zukunftsplanung unterschiedliche Philosophien», erklärt Renggli diplomatisch.

FCL bietet ihm nun eine Perspektive

Der Ur-Luzerner kehrt damit bereits wieder in seine fussballerische Heimat zurück. Mit der Hauptverantwortung bei der U21-Auswahl erhält er beim FCL jene Perspektive, die ihm vor einem halben Jahr fehlte und die mitverantwortlich für seinen Wechsel zum FCB war. Davor stand er während dreizehneinhalb Jahren in Diensten Luzerns. 176 seiner 346 Super-League-Spiele bestritt er für Blauweiss, nach seinem Rücktritt war er Talentmanager, U15- und U18-Coach, 2018 trainierte er interimistisch die U21, als Gerardo Seoane ins Fanionteam befördert worden war.

Im Herbst möchte Renggli die Uefa-Pro-Lizenz erwerben, mittelfristig sieht er seine Zukunft im Profifussball. In seiner Aktivkarriere bei Kriens, Wil, Thun, GC und Luzern liess er sich inspirieren – von der taktischen Akribie eines Murat Yakin, der Mentalität Hanspeter Latours oder vom knallharten Krassimir Balakow. Bei Letzterem lernte Renggli zu leiden, «ich versetzte Grenzen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte». Davon können Luzerns U21-Junioren, die als Underdog in die Promotion-League-Saison steigen, nur profitieren.