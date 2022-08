Berglauf Nur noch lange Läufe gewohnt: Für eine Weltmeisterin ist der Rugghubellauf zu kurz Judith Wyder (34) aus Kehrsatz läuft am Rugghubellauf einen Streckenrekord. Die Bernerin ist eine der besten Trailrunnerinnen der Welt.

Läufer kurz nach dem Start. Kurt Liembd (Engelberg, 7. August 2022)

So schnell wie Judith Wyder aus Kehrsatz lief noch keine Frau am Rugghubel-Berglauf. In 1:06:28 Stunden meisterte die Bernerin die neun Kilometer und 1286 Höhenmeter, mehrheitlich auf steilen Bergwegen. Das Ziel, die Rugghubelhütte befindet sich auf 2296 Meter. Damit pulverisierte sie den bisherigen Streckenrekord (1:08:19) von Lucia Mayer aus dem Jahr 2014 und lief fast zwei Minuten schneller. Judith Wyder war einst professionelle OL-Läuferin, wurde fünfmal Weltmeisterin und sechsmal Europameisterin. Nach ihrer höchst erfolgreichen OL-Karriere startete sie eine zweite als Trailrunnerin und wurde 2019 die Beste der Welt. Insbesondere findet man ihren Namen heute an internationalen Ultra-Wettkämpfen.

Sie liebt aber auch die kleinen Wettkämpfe wie den Rugghubellauf, an dem sie erstmals teilnahm. «Die Strecke und die Umgebung sind sehr abwechslungsreich und wunderschön», sagte sie am Ziel und ergänzte:

«Einfach etwas kurz und knapp.»

Dass sie innerlich auf ultralange Läufe eingestellt ist, bewies ihre Taktik. Denn bis etwa zur Hälfte der Strecke lief sie nicht etwa vorne, sondern an zweiter Position bei den Frauen. Vor ihr Selina Burch (24) aus Giswil, die im Moment beste Bergläuferin der Innerschweiz. Erst auf der zweiten Streckenhälfte musste sich Burch zu ihrer grossen Überraschung von der Bernerin überholen lassen. Bis zum Ziel nahm ihr Wyder volle fünf Minuten ab. Burch wurde hervorragende Zweite (1:11:22) und war damit sogar fast eine Minute schneller als ein Jahr zuvor, als sie das Rennen für sich entscheiden konnte. Dritte wurde Valerie Kessler (57) aus Schönenwerd (1:22:16).

Tagessieger ist über 45 Jahre alt

Bei den Männern war der Ausgang ebenfalls etwas überraschend, aber aus einem ganz andern Grund. Denn der Tagessieger Arnold Aemisegger aus Liechtenstein ist bereits über 45 Jahre alt. Mit einer Zeit von 1:00:29 war er zwar 21 Sekunden langsamer als letztes Jahr (als er ebenfalls gewann), aber nur 1:17 Minuten schneller als der zweitplatzierte Andrin Näpflin (25) aus Beckenried. Dritter wurde Pietro Pellegrini (39) aus Berneck (SG) in 1:02:19. Eine exzellente Leistung bot wiederum der einheimische Ivan Zumbühl (33) aus Wolfenschiessen, der mit 1:02:39 auf dem vierten Rang landete. Wie die Siegerin bei den Frauen ist auch Ivan Zumbühl ein Mann für die ganz langen Bergläufe. In letzter Zeit konnte er immer wieder grosse Erfolge bei Extrem-Bergläufen im In- und Ausland verbuchen.

161 Läufer waren gestartet, alle erreichten das Ziel. Unter ihnen Kurt Moser (58) aus Schafisheim. Er ist der einzige, der sämtliche 31 Austragungen bestritt. Die ältesten Teilnehmer waren Georg Schneider (72) aus Weggis und Elsbeth Borer (70) aus Kerns. Dieses Bergrennen birgt auch einen Hauch von Romantik: Das Engelberger Paar Egon und Helen Auchli feierte seinen 13. Hochzeitstag mit Laufen und gab sich dabei zum 13. Mal das Jawort.