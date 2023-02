Fussball Clooney-Double und Porsche: Ex-Krienser Maurizio Jacobacci ist neuer Trainer von 1860 München Einst führte er den SC Kriens in die Challenge League, jetzt ist er Coach des Münchner Kultklubs: Maurizio Jacobacci (60) nahm am Montagnachmittag das Training bei den «Löwen» von 1860 München auf.

Maurizio Jacobacci: Seit Montag an der Grünwalder Strasse bei 1860 München im Einsatz. Bild: Peter Kneffel/Keystone (München, 27. 2. 2023)

Von Sfax in Tunesien nach München: Der in Rotkreuz ansässige Maurizio Jacobacci hat nach seiner Entlassung beim CS Sfaxien wieder einen neuen Trainerjob. Der 60-jährige Jacobacci coacht ab sofort den deutschen Drittligisten 1860 München und wird dort Nachfolger von Michael Köllner. Jacobacci, einst Challenge-League-Trainer des SC Kriens, war in der Schweiz zuletzt erfolgreich beim FC Lugano tätig.

Jacobacci trainierte am Montagnachmittag erstmals mit den «Löwen», der Mannschaft des Münchner Kultvereins. Zu den Zielsetzungen befragt, sagt Jacobacci unserer Zeitung: «Im Moment gibt es nur ein Ziel. Wir wollen am Samstag unbedingt das Heimspiel gegen Viktoria Köln gewinnen.» 1860 ist zurzeit auf Rang 8 von 20 platziert.

Der Berner mit italienischen Wurzeln wurde zuletzt in Tunesien freigestellt, weil die Vereinsleitung nicht mehr daran glaubte, mit Jacobacci die Playoffs zu erreichen. Sfax erreichte die Playoffs später noch ganz knapp.

In der deutschen Boulevardpresse ist Jacobaccis Engagement bei 1860 München schon ein grosses Thema. Während die «Münchner Abendzeitung» die Ankunft von Maurizio Jacobacci mit «Maurizio wer?» umschrieb und einen ironischen Tweet erwähnte («George-Clooney-Double»), registrierte «Bild.de» nebst sportlichem Ausblick: «Neuer 1860-Coach kommt im Porsche.»