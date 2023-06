Fussball David Edmondson wird neuer Cheftrainer der FCL-Frauen – er stand schon im Viertelfinal der Champions League Der 51-jährige Engländer erhält einen unbefristeten Vertrag. Edmondson war zuvor unter anderem Cheftrainer bei Adelaide United und Melbourne Victory in der höchsten australischen Frauenliga.

David Edmondson wird neuer Cheftrainer der FCL-Frauen. Bild: PD

David Edmondson wird neuer Cheftrainer der Frauenmannschaft des FC Luzern. Der 51-jährige Engländer unterschreibt einen unbefristeten Vertrag beim FCL, wie der Verein in einer Meldung schreibt. Edmondson konnte bereits Erfahrungen als Cheftrainer bei Adelaide United und Melbourne Victory in der höchsten australischen Frauenliga sowie in England bei der U-17-Frauen-Nationalmannschaft sammeln. Zudem erreichte er mit der Frauenequipe des englischen Premier League Clubs Bristol City den Viertelfinal in der Champions League.

Sandro Waser, technischer Leiter Frauen des FCL, äussert sich in der Klubmeldung wie folgt zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers: «Mit David Edmondson bringen wir sehr viel internationale Erfahrung im Frauenfussball zum FCL. In seinen früheren Stationen hat er Spielerinnen erfolgreich weiterentwickelt und stets das Beste aus seinen Teams herausgeholt. ‹Dave› hat uns von Anfang an mit seiner Leidenschaft und Empathie überzeugt. Das gibt uns eine grosse Zuversicht, dass er die richtige Person für die FCL-Frauen ist». (luz)