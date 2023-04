Fussball Der ESC Erstfeld nimmt Kurs Richtung Aufstiegsrunde Gegen Baar geriet der ESC Erstfeld trotz deutlichem Vorsprung noch arg ins Schleudern. Letztlich kamen die Urner aber dennoch zu einem 3:2-Heimerfolg. Damit bleiben sie den Spitzenteams in der 3. Liga auf den Fersen.

Die beiden Captains im Kopfballduell: Leonard Rechi vom FC Baar (links) und Michael Traxel vom ESC Erstfeld. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 1.4.2023)

Der in der 3. Liga an dritter Stelle klassierte ESC Erstfeld startete am vergangenen Samstag mit einem Paukenschlag ins Duell mit dem Tabellenachten Baar. Bereits in der 4. Minute erzielte Marc Zgraggen, der durch einen Abpraller etwas glücklich in Ballbesitz kam, das 1:0. Nach dem fulminanten Auftakt blieben die sehr dominant auftretenden Platzherren weiterhin am Drücker. In der 17. Minute verschoss Silvan Baumann einen Elfmeter, der nach einem Foul an Pirmin Baumann verhängt worden war. Kurz darauf schoss Pirmin Baumann höchstpersönlich das 2:0. Allerdings wurde der Treffer wegen einer Abseitsposition annulliert. Doch der Sturmtank liess nicht locker und kam doch noch zu einem Erfolgserlebnis. Mitte der ersten Halbzeit gelang ihm nach einem Eckball auf reguläre Art das 2:0.

Baar trat erst nach einer knappen halben Stunde erstmals offensiv in Erscheinung. Fatlum Sylejmani scheiterte aus kurzer Distanz am aufmerksamen ESC-Torhüter Markus Bürgler. Für ihre bis zu diesem Zeitpunkt sehr mässige Vorstellung wurden die Gäste gleich im Gegenzug nochmals bestraft. Silvan Baumann brauchte den Ball nur noch zum 3:0 einzuschieben, nachdem er von Pirmin Baumann mit einer massgeschneiderten Vorlage bedient worden war. Damit schien der einseitige Match bereits entschieden. Doch die Zuger rissen sich am Riemen und verkürzten unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch einen beherzten Weitschusstreffer von Kreshnik Nurcaj um eine Länge zum Halbzeitstand von 3:1.

Platzherren haben Glück in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer dann ein völlig umgedrehtes Spiel zu sehen. Baar steigerte sich gewaltig und übernahm resolut das Diktat. In der 52. Minute hämmerte Sylejmani das Spielgerät per Kopf an den Pfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang dem gleichen Spieler der 3:2-Anschlusstreffer, indem er die Kugel geschickt über Keeper Bürgler hinweg in die Maschen zirkelte. Nun strebte das Team von Trainer Antonio Bozzi mit aller Gewalt den Ausgleichstreffer an. Es vergab jedoch in den Schlussminuten gleich mehrere gute Möglichkeiten. Erstfeld, das im zweiten Abschnitt in offensiver Hinsicht nicht mehr viel zustande brachte und zudem wegen des Ausschlusses von Michael Baumann (zweimal gelb) ab der 77. Minute in Unterzahl agierte, kam mit einem blauen Auge davon und rettete den Sieg mit viel Glück über die Runden.

Wegweisender Spitzenkampf in Zug

«Eigentlich hätten wir es einfacher haben und den Sack bereits in der ersten Halbzeit zumachen können», meinte Erstfelds Co-Trainer Dominic Planzer nach dem Schlusspfiff. Dann ergänzte er: «Wir waren uns bewusst, dass man dieses Team nie unterschätzen darf. Baar ist ein Angstgegner von Erstfeld. In der zweiten Halbzeit ist es uns nicht mehr gelungen, das Leder in den eigenen Reihen zu halten. Die Ruhe war weg und viele Bälle gingen unnötig verloren. Wir müssen das Ganze genau analysieren. Es wird nicht jedes Mal gut ausgehen, wenn wir im zweiten Abschnitt derart abbauen.»

In der Tabelle hat der ESC Erstfeld den 3. Tabellenplatz verteidigt. Der Rückstand auf das zweitplatzierte Zug 94 II beträgt weiterhin drei Punkte. «Unser Ziel ist ganz klar, nach dem Vorjahr erneut den Sprung in die Aufstiegsrunde zu schaffen», verriet Herger. «Allerdings müssen wir auf den einen oder anderen Ausrutscher der zwei vor uns liegenden Teams hoffen und selber weiterhin solide Leistungen abliefern.» Vorentscheidend und wegweisend im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrunde dürfte sicherlich das nächste Spiel sein. Erstfeld muss am kommenden Donnerstag auswärts zum Spitzenkampf gegen Zug 94 II antreten. Mit einem Erfolg könnten die Urner, die bislang in der Rückrunde mit neun Zählern aus drei Spielen noch eine weisse Weste aufweisen, zu den Zugern aufschliessen und dank der etwas besseren Torbilanz den Sprung über den Strich schaffen.