Fussball Der FC Altdorf steht vor dem Abstieg Der FC Altdorf verliert seine wichtigste Partie der Saison gegen den SC Obergeissenstein mit 0:1. Nun wird der Ligaerhalt sehr schwierig.

Die Altdorfer mit Verteidiger Philipp Zurfluh (rechts) nehmen den Kampf nur teilweise an. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. 5. 2023)

Die Ausgangslage am Samstagabend auf der Altdorfer Schützenmatte hätte spannender nicht sein können. Ein Sechs-Punkte-Spiel war angesagt. Sowohl der FC Altdorf als auch der SC Obergeissenstein wollten sich mit einem Sieg im Kellerduell eine gute Ausgangslage für den Klassenerhalt in der 2. Liga regional schaffen. Eines vorneweg: Die Urner liessen den nötigen Biss des Öfteren vermissen und wurden den Luzernern nur selten gefährlich.

Nach vorsichtigem Abtasten erspielte sich Altdorf in der 15. Minute seine erste gute Chance des Spiels. Edeltechniker Atdhe Gashi spielte einen herrlichen tiefen Pass auf Noel Arnold, der fünf Meter vor dem Tor plötzlich zum Abschluss kam. Obergeissenstein verhinderte das Tor jedoch mit vereinten Kräften – und Torhüter Jérome Haijnal klärte mit dem Arm zum Eckball. Es sollte die beste Chance des FC Altdorfs bleiben. Dem Angriffsspiel der Urner fehlten im letzten Platzdrittel oft die nötige Genauigkeit und das Durchsetzungsvermögen. Sinnbildlich dafür standen die insgesamt zehn Eckbälle der Altdorfer, die ohne echte Torchancen verpufften.

Raphael Herger verletzt sich

In der 31. Minute dann ein Schreckmoment. Raphael Herger verletzte sich bei einem hart geführten Zweikampf und blieb minutenlang liegen. Nach kurzer Behandlung war klar: Es ging nicht mehr weiter. Für ihn kam Andrej Weickert ins Spiel, der sich dank seiner Athletik und seines Willen sauf der linken Seite immer wieder durchsetzen konnte. Diese Willenskraft hätte sich Trainer Marc Odermatt vom gesamten Team gewünscht: «Jeder einzelne ist gefragt, wie er sich hier einbringen will oder nicht.»

Kurz vor der Pause nahm das Spiel nochmals Fahrt auf. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen im Minutentakt. Nach einem genialen Hackenpass an der Altdorfer Strafraumgrenze schien das erste Gegentor bereits gefallen zu sein, doch der SC Obergeissenstein vergab die bis anhin beste Chance des Spiels.

Emotionen fehlen auf Altdorfer Seite

Nach der Pause nahm die Druckphase der Luzerner zu. Davon konnten sich die Urner nur schwer befreien. In der 72. Minute dann ein Schockmoment für den FC Altdorf: OG-Spieler Michael Stalder, der bereits die eine oder andere Chance ungenutzt liess, köpfte den Ball nach einer mustergültigen Flanke aus fünf Metern Entfernung ins Tor. Die Altdorfer versuchten sich zwar nochmals aufzubäumen und intensivierten ihre Bemühungen – gute Chancen waren aber Mangelware. Auch die drei nacheinander ausgeführten Eckbälle in der 90. Minute vermochten nichts mehr am Resultat zu ändern. Für einen Abstiegsknüller fehlte es speziell auf Altdorfer Seite an Emotionen. Die Urner nahmen den Kampf auf dem Rasen nur teilweise an und waren für die Luzerner ein zu ungefährlicher und zu angenehmer Gegner. Der SC Obergeissenstein war kreativer, agiler und führte die technisch feinere Klinge. So gingen die drei Punkte nicht unverdient nach Luzern.

Zeit für Verbesserungen bleibt den Altdorfern kaum. Bis Saisonende sind bloss noch zwei Spiele zu absolvieren. Dabei trifft Altdorf auch auf den FC Sins, der aktuell drei Punkte Vorsprung auf die Urner aufweist. Je nach Verlauf der oberen Ligen müssen Ende Saison zwei bis sechs Mannschaften den Gang in die 3. Liga antreten. Die Mission Liga-Erhalt wird äusserst schwierig. Trainer Marc Odermatt sagte am Samstag dazu: «Wir müssen den Kopf oben halten und weiterarbeiten. Wir dürfen nicht aufgeben bis zum letzten Moment.»