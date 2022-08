Fussball Der FC Littau fordert den FC Wil im Cup: «Die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist kleiner.» Es ist nicht der Meister, aber immerhin ein Tabellenführer: Zweitligist Littau empfängt am Samstag den FC Wil zum nächsten Cuphighlight.

Trainer David Andreoli bei einem Training der 1. Mannschaft des FC Littau Bild: Nadia Schaerli

Es sind grossartige Erinnerungen, die in diesen Tagen aufgefrischt werden. Im August 2021 traf der FC Littau in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups auf Meister YB, feierte mit 2100 Zuschauern einen Stadionrekord und machte bei der 1:4-Niederlage auch auf dem Platz eine gute Figur. Goalie Ramon Grüter mit zahlreichen Paraden und Stürmer Stefano Izzo mit dem Ehrentreffer sorgten für die sportlichen Highlights aus Sicht der Stadtluzerner. Nun, fast genau ein Jahr später, bittet der regionale Zweitligist erneut zu einem Cuphigh­light: Heute (18 Uhr, Ruopigen) kommt der FC Wil, der Cupsieger aus dem Jahr 2004.

Es ist diesmal nicht der ganz grosse Gegner, Littaus Trainer David Andreoli gibt zu, dass man sich während des Auslosungsprozedere mehr erhofft hatte: «Im Topf waren auch noch Luzern, St. Gallen, Lugano und Kriens, deshalb waren wir zunächst etwas enttäuscht.» Nun, kurz vor dem Spiel, herrsche aber «absolute Vorfreude», betont Andreoli, «wir treffen auf einen Hochkaräter». Der FC Wil steht nach fünf Runden nämlich an der Tabellenspitze der Challenge League, gewann am letzten Wochenende auswärts den Spitzenkampf gegen Yverdon mit 3:1.

Optische Überraschung vor dem Spiel

Das Duell mit den Profis haben sich die Littauer Amateure wie vor einem Jahr mit dem Sieg im IFV-Cup verdient. Besonderes ereignet sich heuer bereits vor der Partie, «der Verein hat als Zeichen der Wertschätzung für diese beiden Titel eine optisch-ästhetische Überraschung für alle Cuphelden parat», berichtet David Andreoli, mehr verrät er nicht. Im Aufgebot stehen derweil nicht mehr alle bisherigen Akteure. So haben etwa die Leistungsträger Wessley De Jesus (zu Kickers), Luca und Nicola Baumann (Emmen) Littau verlassen, spielen nun eine Stufe höher in der 2. Liga inter.

Andreoli ist allerdings überzeugt, auch in dieser Saison wieder eine schlagkräftige Truppe beisammenzuhaben – mit den Zuzügen von Ivo Schorno, Gabriel Ranzenberger und Tim Steffen verfüge er nun sogar über etwas mehr Routine. Letzte Saison landete Littau in der 2. Liga auf Platz drei, bedingungslose Aufstiegsambitionen hat das Team aber nicht. «Wir möchten die Punktzahl übertreffen», sagt der Trainer, und wenn das am Ende für einen Platz in den Top 2 genüge, werde man die Promotion gewiss nicht ablehnen.

Und damit zurück zum Cup­highlight gegen den FC Wil. Die Ostschweizer werden von Brunello Iacopetta trainiert, der frühere Ausbildner des FC St. Gallen folgte im Herbst überraschend auf Alex Frei. Andreoli lobt das schnelle Konterspiel, «die Wiler sind nach der Balleroberung schnell im Kopf und auf den Beinen, es geht rasch und präzis nach vorne». Auf völlig verlorenem Posten sieht er sein Team aber nicht. «Von 100 Spielen gegen einen solchen Gegner können wir in einem etwas bewegen, wir jagen also dieses eine Prozent», sagt Andreoli und mit einem Schmunzeln fügt er an: «Die Chance, im Lotto oder bei den Euromillions zu gewinnen, ist kleiner.»