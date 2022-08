Fussball Der SC Cham zittert bei 2:0-Sieg trotz Chancenplus Der Sportclub gewinnt dank Treffern von Jan Loosli und Marin Wiskemann gegen das U21-Team des FC St. Gallen in der Promotion League.

Chams Luiyi Lugo, links, im Spiel gegen St. Gallens Biel Gomez, rechts, im Fussball Promotion League Spiel zwischen dem SC Cham und dem FC St. Gallen U21 am Samstag, 13. August 2022, im Eizmoos in Cham. Bild: Alexandra Wey (Cham, 13. August 2022)

«Der Dreier war sehr wichtig nach der Auftaktniederlage in Kriens. Offensiv konnten wir heute Akzente setzen und in defensiver Hinsicht haben wir überzeugt», freute sich Chams Trainer Roland Schwegler nach dem verdienten 2:0-Erfolg über den St.Galler Nachwuchs.

Jan Loosli brachte die Platzherren bereits mit dem ersten Angriff mit 1:0 in Führung (1.). Nico Siegrist bediente den Torschützen mit einem herrlichen Flankball, dieser vollstreckte per Kopfball.

Die Chamer waren auch in der Folge spielbestimmend. Mit Angriffsfussball und schön herausgespielten Kombinationen wussten sie das Gros der 325 Fans auf dem Eizmoos zu begeistern. Luiyi Lugo (9.), Diogo Costa (12.), Marin Wiskemann (13.) und Loosli (45.) hatten gute Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen.

Starker Goalie

«Wir hatten unsere Chancen, leider stimmte zur Pause das Resultat nicht. Wir müssten klar höher führen», monierte Schwegler. Auch die Ostschweizer hatten die eine oder andere Möglichkeit. Chams Schlussmann Anthony von Arx erwies sich aber als sicherer Rückhalt. Er bewahrte sein Team mit drei sehenswerten Paraden vor dem Ausgleich. Chams Captain Fabio Niederhauser zollte ihm Lob: «Anthony hat uns in den wichtigen Phasen der Partie im Spiel gehalten und war ein Erfolgsgarant.»

Das war der 21-jährige Schlussmann auch nach dem Wiederanpfiff, als der Liganeuling – die Ostschweizer stiegen am grünen Tisch in die Promotion League auf – vehement das 1:1 suchte. Nach rund einer Stunde hexte von Arx gleich doppelt, nach schnell ausgetragenen Konterangriffen der Gäste.

Der Ausgang der Partie stand plötzlich wieder auf Messers Schneide, weil die Gastgeber die Entscheidung nicht früher herbeiführen konnten. Ex-Profi Alain Wiss brachte nach seiner Einwechslung (64.) frischen Wind in das Chamer Spiel und hätte mit einer wunderbaren Direktabnahme fast das 2:0 erzielt. Doch der Torhüter Link, der beste Sankt Galler, parierte mirakulös.

Nur vier Minuten später durften die Chamer aber jubeln: Marin Wiskemann (76.) traf zum 2:0. St. Gallen, das nur wenige Sekunden später noch einen Aussenpfostenschuss zu verzeichnen hatte, fand in der Schlussphase kein probates Mittel mehr gegen die Chamer Defensive.

Trainer Schwegler sieht Verbesserungspotenzial

Trainer Schwegler sagte: «Der heutige Auftritt strahlt Zuversicht aus. Noch war nicht alles perfekt in unserem Spiel, wir sind noch in der Findungsphase, gewisse Automatismen stimmen noch nicht. Es sind Kleinigkeiten, an denen wir feilen müssen. Unser Weg stimmt.»

Wo Chams Weg hinführen wird, kann nach dem zweiten Spieltag noch nicht gesagt werden. Fabio Niederhauser sagte: «Eine erste Standortbestimmung ergibt sich nach fünf Runden. Wichtig war, dass wir heute siegten. Ein frühes Erfolgserlebnis in der Saison tut immer gut. Der Sieg befreit uns für die nächsten Aufgaben und war enorm wichtig für die Moral.»

Cham unter FCZ-Beobachtung

Unter den Besuchern im Eizmoos war auch der gesamte Trainerstaff des FC Zürich, der Gegner des Sportklubs im Cup am 21. August. Chefcoach Franco Foda und seine beiden Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics waren während 45 Minuten zu Gast. Das zeigt, dass der amtierende Schweizer Meister den Chamern Respekt zollt und gut vorbereitet in die Partie steigen will.

