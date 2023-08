Fussball Ex-FCL-Spieler Lino Lang wechselt zum SC Cham – er unterschreibt für eine Saison Der 23-jährige Flügelspieler kehrt nach einem halben Jahr in Genf in die Zentralschweiz zurück. Mit seinem neuen Verein hat er bereits zwei Testspiele bestritten.

Der 23-jährige Lino Lang. Bild: zvg

Der ehemalige FCL-Spieler Lino Lang wechselt zum SC Cham. Das gab der Zuger Verein am Montagabend bekannt. Der 23-jährige Flügelspieler hatte 2020 einen Profivertrag beim FC Luzern unterschrieben und acht Spiele in der Super League absolviert. In der Saison 2021/22 wurde er zunächst an den SC Kriens und später an den Genfer Club Etoile Carouge FC ausgeliehen. Mit dem Westschweizer Team habe er im letzten halben Jahr den erhofften Aufstieg in die Challenge League aber nicht realisieren können, heisst es in der Mitteilung des SC Cham.

Bereits im Juni 2023 war Langs Vertrag beim FCL ausgelaufen. Seit über zwei Wochen sei er nun im Trainingsbetrieb des SC Cham integriert und habe mit dem Team auch bereits zwei Testspiele am Zugerland Cup absolviert. «Ich bin sehr froh, hat sich Lino für uns entschieden. Er wird uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten geben und soll uns auch noch unberechenbarer machen», wird Sportchef Marcel Werder zitiert. Lang hat für eine Saison bei Cham unterschrieben. (mha)