Fussball FC Entlebuch und FC Horw steigen auf Die Aufstiegsspiele von der 3. in die 2 Liga sind bereits nach der dritten von vier Runden entschieden.

Bereits zum Siegen verdammt, waren die Ruswiler nach der jüngst eingehandelten unglücklichen Niederlage in Horw. «Wir kommen zurück, dieser Nuller schmerzt, doch wir werden wieder aufstehen, unsere Moral stimmt», zeigte sich Stürmer Leandro Tiago Nunes nach der Niederlage im zweiten Spiel gleich wieder kampfbetont und zuversichtlich. Auch die Fans machten mit einem grossen Transparent «Sackgasse Schützeberg» auf sich aufmerksam. Doch der Schützeberg moutierte dann doch nicht zur Festung. Die Rottaler mussten im gestrigen Heimspiel gegen ein keck aufspielendes und unbequemes Erstfeld eine 1:2-Niederlage kassieren. Philippe Steinmann (29.; 1:0) brachte die Gastgeber zwar mit einem herrlichen Weitschuss in Führung, doch Michael Baumann (45.; 1:1) sorgte Sekunden vor der Pause für den Ausgleich.

Ärgerlich, denn Leandro Tiago Nunes Coelho scheiterte mittels Pfostenschuss (31) und hatte die 2:0-Führung auf dem Fuss. Nach einer mehr als gespielten Stunde traf erneut Baumann zum 2:1 und gleichbedeutenden Schlussresultat. Ruswil konnte keine Akzente mehr setzen und zeigte viele Schwächen im Angriffsspiel. Zu fehlerhaft präsentierten sich die Rottaler. Der Gast aus dem Urnerland spielte mit Cleverness und siegte nicht unverdient. Für Ruswil war der Traum vom Aufstieg damit früh beendet.

3. Liga-Meister wird in Horw ermittelt

Gejubelt wurde in Baar, wo Horw 3:2 siegte und den Aufstieg mit dem dritten Sieg in Serie perfekt machte. Und auch Entlebuch machte mit dem 3:2-Sieg in Gunzwil die Promotion einen Spieltag vor Schluss perfekt. Nun kommt es am Samstag (18:00 Seefeld) zum Spiel um den Drittliga-Meister. Horw empfängt Entlebuch zum Spiel der Spiele.

Übersicht

2. Liga regional. Vorgezogenes Spiel der letzten Runde: Luzerner SC – Stans 1:3.

Rangliste: 1. Cham II 25/61. 2. Emmen 25/50. 3. Littau 25/40. 4. Sins 25/37. 5. Luzerner SC 26/37. 6. Ägeri 25/36. 7. Hochdorf 25/36. 8. Sempach 25/35. 9. Altdorf 25/29. 10. Willisau 25/28. 11. Rothenburg 25/28. 12. Sarnen 25/28. 13. Obergeissenstein25/26. 14. Stans 26/16.

3./2. Liga. Aufstiegsspiele. 3. von 4 Runden: Ruswil – Erstfeld 1:2. Gunzwil – Entlebuch 2:3. Baar – Horw 2:3.

Rangliste (alle 3 Spiele): 1. Entlebuch 9 (7:2). 2. Horw 9 (9:5). 3. Ruswil 3 (9:9). 4. Baar 3 (3:5). 5. Erstfeld 3 (3:6). 6. Gunzwil 0 (6:10).