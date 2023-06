Fussball FCL erhält neuen Spieler: Kemal Ademi wechselt von Russland nach Luzern Der 27-jährige Kemal Ademi wechselt vom FK Khimki aus Russland zum FCL. Er hat einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben.

Kemal Ademi Bild: PD

Der deutsch-schweizerische Doppelbürger Kemal Ademi wechselt vom FK Khimki aus Russland zum FC Luzern. Am Freitag hat der 27-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben. Wie der FC Luzern mitteilt, wird er bereits am Montag mit der Mannschaft in Trainingslager reisen und dort mit der Nummer 99 ins Training einsteigen.

Seine fussballerische Ausbildung hat er beim FC St. Gallen und der TSG Hoffenheim erhalten. Ausserdem spielte er schon für Neuchâtel Xamax und den FC Basel. Nach seiner Zeit beim FCB war er im Ausland tätig. (rad)