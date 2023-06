Fussball FCL stattet Eigengewächse Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes mit Profiverträgen aus Beide Spieler, die zum Titelgewinn der U21 des FCL in der Promotion League beitrugen, erhalten Verträge bis 2026. Dantas Fernandes wird auf die neue Saison hin direkt an den Challenge League Club FC Wil ausgeliehen.

Der FC Luzern bindet mit Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes zwei Eigengewächse langfristig an den Klub. Beide Nachwuchsspieler erhalten einen bis Juni 2026 gültigen Profivertrag, wie der FCL in einer Meldung mitteilt. Sowohl Willimann als auch Dantas überzeugten in der abgelaufenen Saison in der Promotion League, trugen massgeblich zum Titelgewinn der U21 bei und debütierten bereits in der Super League.

Mauricio Willimann Rangel, FC Luzern U21 Video: Roman Loeffel

Nach seinem Wechsel vom FC Hünenberg durchlief Innenverteidiger Maurcicio Willimann erfolgreich alle Nachwuchsstufen beim FC Luzern. Im vergangenen Jahr feierte der schweizerisch-mexikanische Doppelbürger sein Debüt in der U20-Nationalmannschaft der Schweiz und führte die U21 des FCL als Captain zum Gewinn der Promotion League.

Auch der 20-jährige Ruben Dantas Fernandes hat nach seinem Wechsel vom SC Kriens beim FCL sämtliche Jugendstufen absolviert und durfte bereits internationale Erfahrung sammeln. So stand er insgesamt in zwölf Spielen auf U-Nationalmannschaftsebene im Einsatz. Der FCL informiert, dass Fernandes auf die neue Saison hin direkt in die Challenge League zum FC Wil ausgeliehen wird. (luz)