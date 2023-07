Fussball Gunzwil zieht das grosse Cuplos: Der FC Lugano gastiert auf dem Sportplatz Linden Am Montagabend wurde die 1. Runde des 99. Schweizer Cup ausgelost. Während es der FC Gunzwil mit einem grossen Namen zu tun bekommt, reist der FC Luzern in die Ostschweiz zu einem Zweitligisten.

Der FC Gunzwil feiert am 17. Juni den Aufstieg in die 2. Liga. Bild: Eveline Beerkircher

Die Feierlichkeiten nehmen beim FC Gunzwil kein Ende: Nach dem Sieg im Innerschweizer Cupfinal gegen den FC Horw (2. Liga) und dem Aufstieg in die 2. Liga kann sich die Mannschaft von Trainer Sandro Kramis erneut über eine positive Nachricht freuen. In sechs Wochen gastiert der FC Lugano, der im vergangenen Cupwettbewerb erst im Final an YB scheiterte. Speziell: Der FC Gunzwil hat bereits 2016 im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup den FC Lugano empfangen (1:4-Niederlage). Auch 1992 haben die Gunzwiler einen Vertreter der höchsten Spielklasse zu Gast gehabt - ebenfalls die Tessiner.

Der FC Luzern trifft auswärts auf den St. Galler Stadtklub FC Winkeln

(2. Liga). Cham (PL) spielt zuhause gegen Schaffhausen (ChL), Kriens (PL) auswärts gegen Mendrisio (1.).

Die Partien finden am Wochenende vom 18./19./20. August 2023 statt. Das unterklassige Team hat jeweils Heimrecht.

Die Partien mit Zentralschweizer Beteiligung:

SC Cham (Promotion League) – FC Schaffhausen (Challenge League)

FC Mendrisio (1. Liga) – SC Kriens (Promotion League)

AC Malcantone (2. Liga) – FC Tuggen (1. Liga)

FC Gunzwil (2. Liga) – FC Lugano (Super League)

FC Winkeln SG (2. Liga) – FC Luzern (Super League)

