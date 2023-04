Fussball Jacobacci bleibt Trainer bei 1860 München Der Berner Fussballtrainer Maurizio Jacobacci scheint beim deutschen Drittligisten 1860 München «angekommen» zu sein.

In der Schweiz war er meistens erfolgreich (Lugano, Sion, Schaffhausen, Kriens), im Ausland waren die Trainerstationen von Maurizio Jacobacci (60) viel weniger positiv: Bei Wacker Innsbruck, in Grenoble oder in Tunesien bei Sfax musste er nach kurzer Zeit wieder gehen. Nun scheint der in Rotkreuz domizilierte Bern-Italiener in Deutschland «angekommen» zu sein: Beim Drittligisten 1860 München durfte Jacobacci nach acht Spielen (Punkteschnitt 1,38) den Vertrag verlängern. Die Vertragsdauer wurde nicht offiziell kommuniziert, sie soll aber bis Sommer 2024 fixiert sein. Im Aufstiegsfall soll sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern. «Ich freue mich sehr, dass ich den Weg bei den ‹Löwen› weitergehen kann», sagt Jabobacci. In München hiess es zuletzt: Jacobacci ist 60, das passt zu den «60-ern». (tbu)