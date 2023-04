Fussball Jetzt zeigen auch die Serie-A-Klubs Lazio Rom und Atalanta Bergamo Interesse am FCL-Juwel Ardon Jashari Erneut kommen Wechselgerüchte um den begehrten FCL-Captain Ardon Jashari auf. Wie italienische Medien berichten, sollen die Serie-A-Vereine Lazio Rom und Atalanta Bergamo ihre Fühler nach dem 20-jährigen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Dominanter Auftritt für den FC Luzern von Mittelfeldspieler Ardon Jashari (rechts) am Sonntag gegen den FC Basel mit dem Spanier Hugo Novoa. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 23. 4. 2023)

Der Schweizer WM-Teilnehmer von Katar gehört zwar im Moment nicht der A-Nationalmannschaft von Murat Yakin an. Der hochbegabte Luzerner Mittelfeldmann bereitet sich in Spielen und Zusammenzügen der U21-Auswahl unter Patrick Rahmen auf die Nachwuchs-EM in Georgien und Rumänien im Sommer vor. Aus Italien war bisher das Interesse des designierten Meisters SSC Napoli an Ardon Jashari bekannt. Jetzt sind mit Lazio Rom und Atalanta Bergamo zwei weitere Serie-A-Klubs dazugekommen, die gemäss dem Portal calciomercato.com das FCL-Juwel verpflichten möchten.

Der Mittelfeldspieler spielt beim FC Luzern bisher eine starke Rückrunde. Trainer Mario Frick zeigte sich am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung einmal mehr begeistert von Jashari:

«Ardon hat sich in den letzten Monaten noch einmal enorm weiterentwickelt.»

Und Frick sagte ausserdem: «Gerade in Basel beim 2:0-Sieg hat er eine tragende Rolle gespielt. Er trat extrem dominant auf, zeigte eine hervorragende Körpersprache, ihm unterliefen fast keine Fehler».

Ardon Jashari bei einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» in der Swisspor-Arena. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. 1. 2023)

Der bisherige Rekordtransfer von Vargas soll deutlich überboten werden

Der FC Luzern will im Sommer mit Jashari die Rekordablöse des Klubs generieren – mindestens sechs Millionen Franken. Bisher teuerster Verkauf des Super-League-Vereins aus der Zentralschweiz war Linksaussen Ruben Vargas, der 2019 für 4 Millionen Euro, damals umgerechnet rund 4,2 Millionen Franken, zum Bundesligisten FC Augsburg wechselte.

Im Bericht von calciomercato.com ist sogar von einer Transfersumme von 8 Millionen Euro für Ardon Jashari die Rede.