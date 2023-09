Fussball Nach FCL und Schaffhausen: Daniel Schrecker wird Geschäftsleiter beim SC Kriens Der 31-jährige Daniel Schrecker wird neuer Geschäftsleiter beim SC Kriens. Er war zuvor für den FC Luzern und Schaffhausen tätig und folgt auf Thomas Tobler.

Der SC Kriens hat bald einen neuen Geschäftsleiter: Daniel Schrecker übernimmt das Amt per 1. Januar 2024. Der 31-jährige Luzerner wird in einem 60-Prozent-Pensum tätig sein und sich primär um die betriebswirtschaftlichen Aufgaben sowie um die Organisation des Stadionbetriebs kümmern, wie der SC Kriens in einer Mitteilung schreibt.

Schrecker ist in der Zentralschweiz kein Unbekannter: Der ehemalige Lebenspartner von Bernhard Alpstaegs Tochter Giulia wurde beim FC Kickers und beim FC Luzern ausgebildet und spielte später als Innenverteidiger in der 1. Liga beim SC Buochs.

Daniel Schrecker übernimmt demnächst beim SC Kriens. Bild: zvg

Danach war er beim FCL Teambetreuer der U21 und bis Ende des vergangenen Jahres als SAP-Fachmann für die Datenbank aller FCL-Spieler – von den jüngsten Junioren bis zu den Profis – verantwortlich. Aktuell ist er beim FC Schaffhausen als Sportkoordinator und Sportadministrator der 1. Mannschaft angestellt.

«Beim SC Kriens darf ich zu einem Verein mit viel Potenzial dazustossen»

Daniel Schrecker ist ausgebildeter Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen und verfügt über mehrjährige Berufserfahrung als Treuhänder. Dementsprechend freut man sich beim SC Kriens auf die Zusammenarbeit mit ihm.

«Dani bringt mit seinem Background sowohl auf der wirtschaftlichen wie auf der sportlichen Seite neue Ideen in den SCK. Er passt gut in das neue, junge Team beim Sportclub Kriens», wird SCK-Präsident Werner Baumgartner in der Mitteilung zitiert. Ähnlich klingt es von Seiten Schrecker: «Beim SC Kriens darf ich zu einem Verein mit viel Potenzial dazustossen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf einen Klub, bei dem eine Aufbruchstimmung herrscht.»

Der Luzerner folgt dabei auf Thomas Tobler. Der bisherige Geschäftsführer und Leiter Kommunikation hat seine Anstellung beim SC Kriens nach viereinhalb Jahren zum Ende der vergangenen Saison beendet, um sich beruflich neu zu orientieren. Seither hat Manuel Fäh eine Vielzahl seiner Aufgaben übernommen. Fäh ist seit Mitte Juli als Sponsoring und Sport Manager in einem 50-Prozent-Pensum angestellt.

Tobler bleibt dem SC Kriens aber zumindest ein bisschen erhalten: So wird er ehrenamtlich weiterhin in der Vereinskommunikation tätig sein und sich als Mitglied der Juniorenkommission für die Entwicklung des Nachwuchsfussballs engagieren. (lga)