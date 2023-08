Fussball Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung: Barbara Reger wechselt vom FC Basel zum FC Luzern Die Frauen des FC Luzern verstärken sich mit der deutschen Mittelfeldspielerin Barbara Reger. Der 23-Jährigen wird eine hervorragende Technik nachgesagt.

Barbara Reger im FCL-Dress auf der Tribüne in der Swisspor-Arena. Bild: FC Luzern

Der FC Luzern kann einen Neuzugang im Frauenteam vermelden. Die 23-jährige Deutsche Barbara Reger wechselt vom FC Basel in die Innerschweiz. Zwischen 2017 und 2021 absolvierte Reger für Bayer Leverkusen 26 Spiele in der deutschen Bundesliga und 17 Spiele in der 2. Bundesliga. Nach einem Abstecher zum deutschen Regionalligisten 1. FFC Recklinghausen, spielte sie in der vergangenen Saison für den FC Basel in der Women's Super League.

In einer Mitteilung empfängt der FCL seine neue Spielerin mit lobenden Worten. «Barbara Reger soll uns im offensiven Mittelfeld mit ihrer hervorragenden Technik und ihrem tollen Spielverständnis die gewünschte Kreativität im Spiel nach vorn bringen», sagt Sandro Waser, der Technischer Leiter Frauenfussball des FC Luzern.

Ausserdem hofft man beim FCL, von Regers Erfahrung profitieren zu können. «Dank ihrer Einsätze auf höchstem Niveau in der deutschen Bundesliga kann sie unseren jungen Spielerinnen viel Erfahrung vermitteln», so Sandro Waser. Reger hatte gemäss Mitteilung «zahlreiche andere Möglichkeiten» für einen Wechsel - sich aber trotzdem für den FCL entschieden. (cza)