Fussball Sandro Marini verlässt den SC Buochs Der SC Buochs muss einen neuen Trainer suchen.

Sandro Marini verlässt den SC Buochs. Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 26. 11. 2022)

Sandro Marini hat sich auf eigenen Wunsch entschieden, sein Engagement in Buochs am Saisonende zu beenden. «Wir bedauern diesen Entscheid, danken Sandro aber für seinen grossen Einsatz und seine Arbeit», teilt der Klub mit. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Wer Marinis Nachfolge antritt, ist noch unbekannt. Der neue Trainer soll in Kürze vorgestellt werden. Der SC Buochs kämpft derzeit um den Verbleib in der 2. Liga inter. «Wir sind überzeugt, dass wir den Ligaerhalt schaffen und Planen somit die nächste Saison in der 2. Liga inter», heisst es in der Mitteilung des Vereins. (ars)