Fussball Sieg bei den YB-Frauen: Der Luzerner Traum vom Cupsieg lebt weiter Die Frauen des FC Luzern siegen im Viertelfinal bei den Young Boys 3:1.

YB's Torhüterin Daria Willimann (rechts) ist geschlagen: Luzerns Sina Cavelti (links) trifft zum 3:0. Peter Schneider / KEYSTONE

Als Sina Cavelti in der 52. Minute zum 3:0 einköpfelte, gab es keine Zweifel mehr: Die Luzernerinnen ziehen in den Cup-Halbfinal ein. Zwar kassierten die Innerschweizerinnen in der 76. Minute noch den Gegentreffer zum 3:1. Vorgespurt mit ihren Toren zu diesem Erfolg gegen den Tabellen-Nachbarn hatten Anja Furger (20.) und Debora Vogl unmittelbar vor der Pause. Die Halbfinals werden am 29. März ausgetragen.

Damit siegte der FCL auch im zweiten Ernstkampf des neuen Fussball-Jahres. Und bereits am kommenden Samstag kommt es zur Revanche am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Mit einem neuerlichen Sieg kann der FCL (7.) die Bernerinnen (6.) in der Tabelle überholen.