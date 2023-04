Fussball Sieg ohne grosse Auswirkung: Altdorfer brauchen nun eine Serie Der dringend auf Punkte angewiesene FC Altdorf bezwingt den FC Sarnen verdient mit 1:0. Allerdings gelingt ihm in der 2.-Liga-Tabelle nur eine geringfügige Verbesserung, und die Abstiegsgefahr ist weiterhin akut.

Der Altdorfer Fabian Nickel (links) in einem harten Zweikampf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. 4. 2023)

In der Hinrunde hatte der FC Altdorf beim Gastspiel in Sarnen eine brutale 1:5-Kanterniederlage hinnehmen müssen. Am vergangenen Samstag haben sich die Urner nun auf der heimischen Schützenmatte erfolgreich für diese Schlappe revanchiert. Die Scharte vom letzten Herbst konnte also ausgewetzt werden. «Ich bin extrem erleichtert, dass unser Team diese dringend benötigten drei Punkte eingefahren hat», freute sich FCA-Präsident Armin Auf der Maur nach dem Schlusspfiff, und er fügte noch an: «Das war sicherlich keine Galavorstellung. Aber die Mannschaft hat mit vollem Einsatz gekämpft. Zudem war das Glück für einmal auf unserer Seite.»

Die Platzherren starteten recht druckvoll. In der 6. Minute setzte Captain Dario Zgraggen einen Kopfball knapp übers Tor. Eine Viertelstunde später zwang Atdhe Gashi den Sarnen-Keeper Cédric Häfliger zu einer spektakulären Parade. Mit einem gewaltigen Hechtsprung konnte dieser das Spielobjekt neben den rechten Pfosten ablenken. Wenig später standen dann erneut die gleichen Akteure im Zentrum. Häfliger boxte die Kugel wenige Zentimeter vor dem kopfvoran heranfliegenden Sturmtank Gashi weg. Altdorfs Schlussmann Kai Stutz hatte in der ersten Halbzeit kaum Arbeit. Erst in der 38. Minute wurde er zum ersten Mal ernsthaft geprüft.

Altdorf mit zwei Schüssen an die Torumrandung

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber bei ihren Angriffsbemühungen noch einen Zacken zu. Gashi hämmerte in der 48. Minute einen satten Weitschuss an den rechten Pfosten. Häfliger wäre an dieses Geschoss nicht rangekommen. Später vergaben Fabian Nickel, Matej Ilicic und nochmals Ga­shi, der eine Freistossvorlage volley nahm, den Ball allerdings nicht wunschgemäss erwischte, weitere gute Möglichkeiten, das Skore zu eröffnen.

Sarnen gab sich offenbar mit einem Punkt zufrieden. Jedenfalls zeigten die Obwaldner in offensiver Hinsicht nicht allzu viel. Rund zehn Minuten vor Schluss klebte den Hausherren das Abschlusspech erneut an den Füssen. Zgraggen zirkelte einen Freistoss aus ziemlich grosser Distanz an die Latte. Letztlich zahlte sich das Anrennen doch noch aus: Noel Arnold, der in der zweiten Halbzeit für Andrej Weickert aufs Feld gekommen war, bescherte dem Heimteam in der 85. Minute mit einem wunderschönen Kopfballtreffer den hoch verdienten 1:0-Sieg. Massgeblichen Anteil daran hatte auch Fabian Nickel, der den Matchwinner mit einer massgeschneiderten Flanke bediente.

Jetzt braucht Altdorf eine Siegesserie

Weil mehrere Tabellennachbarn in der 20. Runde ebenfalls punkteten, verbesserte sich der FC Altdorf in der Rangliste nur geringfügig um eine Position auf den zwölften Platz. «Ich hoffe nun, dass unser Team in den nächsten Spielen an diese Leistung anknüpfen und eine Siegesserie hinlegen kann. Zuletzt fehlte einfach die nötige Konstanz. Nach dieser Leistung bin ich durchaus zuversichtlich, dass dies gelingt», sagte Vereinsboss Auf der Maur.

Die Relegationsgefahr ist für die Altdorfer trotz des jüngsten Erfolgs weiterhin sehr gross. Weil in der 2. Liga interregional lauter Zentralschweizer Teams die hintersten Positionen belegen und zudem in der 2. Liga regional eine Aufstiegsrunde ausgetragen wird, könnte es heuer im schlechtesten Fall bis zu sechs Absteiger geben. Auf sicher hat man den Ligaerhalt somit erst ab dem achten Platz. Zum aktuellen Tabellenachten Littau hat Altdorf derzeit drei Punkte Rückstand. Klar ist, dass sich die Urner Hauptörtler in den verbleibenden sechs Runden kaum mehr Ausrutscher erlauben dürfen.