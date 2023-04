Fussball Urner Rivalen liefern sich ein Duell auf Augenhöhe Altdorf und Schattdorf trennen sich im Kantonalderby 1:1. Eine alles in allem verdiente Punkteteilung nach einer attraktiven und vor allem auch kampfbetonten Partie, in der beide Teams viele Akzente setzten.

Der Schattdorfer Sandro Stampfli (links) im Zweikampf mit dem Altdorfer Fabian Nickel. Bild: Urs Hanhart

Der Tabellendreizehnte Altdorf startete am Ostersamstag auf der heimischen Schützenmatte fulminant ins Kräftemessen mit dem klar favorisierten 2.-Liga-Leader Schattdorf, der bisher doppelt so viele Punkte geholt hatte. Bereits in der 3. Minute erzielte Rechtsaussen Noel Arnold den Führungstreffer, indem er einen scharfen Querpass von der linken Seite direkt in die Maschen weiterleitete. Nur drei Minuten später doppelten die Platzherren beinahe nach. Fabian Nickel köpfte das Spielgerät an die Latte.

Die sichtlich kalt geduschten Schattdorfer gaben erst nach einer Viertelstunde ein erstes offensives Lebenszeichen. Patrik Stampfli zwang Altdorf-Keeper Kai Stutz mit einem spektakulär volley genommenen Ball zu einer mirakulösen Parade. Danach flachte das Spiel etwas ab. Bis zur Pause gab es – abgesehen von einem Schuss knapp übers Tor vom Altdorfer Mittelstürmer Atdhe Gashi - keine nennenswerten Geschehnisse vor den Toren mehr.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm das Derby dann wieder mehr Fahrt auf. Die Gäste erhöhten den Druck und Patrik Stampfli vergab knapp zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff eine weitere Ausgleichsgelegenheit. Kurz darauf eröffnete sich den Hausherren die Chance, das vorentscheidende 2:0 zu realisieren. Yannis Tresch kam im Strafraum in sehr guter Position zum Abschluss, verzog jedoch. Besser machte es auf der anderen Seite Robin Mahrow. Er markierte in der 61. Minute mit einer Direktabnahme auf der Höhe des Torhüterraums das 1:1.

In der verbleibenden halben Stunde bekamen die schätzungsweise rund 700 Zuschauenden von beiden Mannschaften noch einige gute Offensivaktionen zu sehen. Die Partie stand auf Messers Schneide und hätte auf beide Seiten kippen können. Aber es blieb letztlich beim alles in allem sicherlich gerechten Remis. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Schattdorfer aus vielversprechenden Standardsituationen zu wenig machten. Kevin Gamma wurde in der 77. und 89. Minute zweimal haarscharf an der Strafraumgrenze gefoult. Die Ausführung der Freistösse liess jedoch zu wünschen übrig.

Das Vorhaben der Schattdorfer, sich für die vor rund sieben Monaten auf heimischem Terrain erlittene 1:2-Vorrundenniederlage zu revanchieren, gelang also nur halbwegs. Kurz nach dem Schlusspfiff bilanzierte Co-Trainer Thomas Zberg: «Nach dem frühen Rückstand sind wir nur sehr schleppend ins Spiel gekommen. Eigentlich wollten wir das Match unbedingt gewinnen. Spielerisch waren wir zwar das bessere Team. Aber angesichts des Spielverlaufs müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Erfreulich ist, dass wir uns wieder zurückkämpfen und eine Niederlage abwenden konnten.» Ein Trost für die Rot-Schwarzen war, dass sie trotz des Fast-Strauchlers gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich die Spitzenposition nicht abgeben mussten. Allerdings ist der FC Willisau, der sich gegen Sins durchsetzte, jetzt bis auf einen Punkt an Schattdorf herangerückt ist.

Mit einem Sieg hätte der FC Altdorf in der Rangliste gleich drei Gegner überflügeln können. Nun ist ihm aber nur eine Verbesserung um eine Position gelungen. Dennoch haderte FCA-Trainer Enzo Palatucci nicht gross. Er betonte: «Mit dem errungenen Punkt können wir durchaus zufrieden sein. Es ist uns gelungen, dem Leader Paroli zu bieten und ihn in Bedrängnis zu bringen. Zudem weisen wir mit vier Zählern im direkten Duell eine positive Bilanz auf, worauf unser Team sicherlich stolz sein darf. Nun können wir mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele steigen. Wir haben es in der eigenen Hand, uns aus der Gefahrenzone zu befreien und werden alles daransetzen, dies zu schaffen.»