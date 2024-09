Fussball «Wir treten ohne Angst an»: Neuer Kriens-Spieler sorgt für Hoffnung auf dem Kleinfeld Cup-Spannung auf dem Krienser Kleinfeld (Samstag, 17.30): Der SCK empfängt im Sechzehntelfinal den FC Baden aus der Challenge League. Die Augen sind auch auf den neuen Mittelfeldspieler Moyo-Ola Uruejoma gerichtet.

Exklusiv für Abonnenten

Neu im Krienser Kleinfeld: Der Basler Mittelfeldspieler Moyo-Ola Uruejoma. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 12. 9. 2023)

Mit ganz kleinen Schritten, eigentlich sind es Schrittchen, will sich der SC Kriens wieder der nationalen Aufmerksamkeit nähern. Sportchef Marco Wiget, der 2022 während der Abstiegsphase von der Challenge League in die Promotion League das Amt von Bruno Galliker übernommen hatte, sagte vor einigen Wochen: «Wir wollen bald wieder in die Top 30 der Schweiz.» Man rechne: 12 Mal Super League; 10 Mal Challenge League; das heisst, Kriens versucht diese Saison, sich in den ersten acht Rängen der Promotion League zu etablieren. Um dorthin zu kommen, hat sich Wiget seit einiger Zeit schon daran gemacht, über die Zentralschweizer Grenzen hinaus Ausschau nach Talenten und Spielern zu halten, die zum SCK passen könnten.

Einer davon ist der 25-jährige Moyo-Ola Uruejoma. «Moyo», wie sie ihn rufen, hat in der Sommerpause vom FC Basel zum SC Kriens gewechselt. Die Verantwortlichen beim FCB teilten ihm im Juni mit, dass sie infolge von Umstrukturierungen seinen Vertrag nicht mehr verlängern und auf jüngere Spieler setzen würden.

Uruejoma war zuvor Captain der U21-Mannschaft des FC Basel (Promotion League). Im vergangenen Jahr wurde ihm sogar angeboten, in der Vorbereitungsphase mit dem Super-League-Team von Basel trainieren zu können. Moyo musste wegen seines Studiums ablehnen.

Kriens-Sportchef liess sich die Handynummer geben

So hätte in diesem Sommer der nächste Schritt für ihn in die Challenge League kommen sollen. «Aber ich habe nichts gefunden», sagt der Sohn einer Schweizerin und eines Nigerianers. «Entweder waren die Positionen schon besetzt, oder man setzt auch dort auf jüngere Spieler», erzählt er. Also wurde SCK-Sportchef Wiget aktiv. FCL-U21-Trainer Michel Renggli, ehemaliger U21-Trainer des FC Basel, händigte Wiget die Handynummer des auf der Position der Nummer 6 im defensiven Mittelfeld zentral vor der Abwehr spielenden Uruejoma aus. Schnell wurde man sich einig.

Uruejoma bezeichnet sich als lauf-, zweikampf- und kopfballstarker Mittelfeldspieler, «und technisch bin ich auch nicht so schlecht», schmunzelt er. «Ich bewahre in hektischen Situationen Ruhe. Ansonsten bin ich manchmal fast zu ruhig, möchte im Mittelfeld noch mehr dirigieren.» Beim FC Basel wurde bei ihm eine Spitzengeschwindigkeit (ohne Ball am Fuss) von 34 km/h gemessen. Ein Wert, der sich sogar international sehen lassen darf.

Was hat Uruejoma mit Kriens in dieser Saison vor? «Ich glaube, dass mit Kriens sehr viel möglich ist», sagt der Basler, «wir verfügen über ein grosses, breites Spielerkader, in welchem jeder über Qualität verfügt. Ich weiss, Kriens kommt aus einer schwierigen Lage. Aber wir wollen dieses Saison oben mitspielen, sicher nicht im unteren Mittelfeld herumhängen.»

Regelmässig mit der Bahn von Basel nach Kriens

An der Universität in Basel hat der 1,84 m grosse Uruejoma nach vier Jahren Studium den Bachelor für Sport- und Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen. Nun steht er im zweiten Jahr für den Master in Sportwissenschaften mit Schwergewicht auf Prävention und Gesundheitsförderung. Er hofft, in diesem Winter oder spätestens im nächsten Frühling abzuschliessen. «Ich möchte später als Athletiktrainer, als Leistungsdiagnostiker oder in der Rehabilitation arbeiten», erzählt Uruejoma.

In der Regel fährt er mit dem Zug an die jeweiligen Trainings nach Kriens. «Das ist viel gemütlicher», sagt er. Mit der S-Bahn gelangt er von Luzern bis zum Mattenhof, dann ist noch eine kurze Strecke mit dem Bus zum Kleinfeld übrig. Für die abendliche Rückfahrt nach Basel kann er jeweils mit Teamkollegen wie Lars Hunn, Leandro Aversa oder Fabrice Suter mit dem Auto bis nach Olten mitfahren und wechselt dann wieder zur Eisenbahn.

Zurzeit wohnt Moyo-Ola Uruejoma noch bei seiner Mutter in Basel, plant aber, bald mit der Freundin zusammenzuziehen. Amira, die diplomierte Pflegefachfrau, schaut sich die Spiele von ihrem Moyo gerne live im Stadion an, wann immer es ihre berufliche Tätigkeit zulässt. So auch morgen in Kriens beim Cup-Duell zwischen dem Unterklassigen Kriens und dem Favoriten Baden. «Wir werden ohne Angst antreten», verspricht Moyo-Ola Uruejoma. «Wir werden Baden das Leben schwer machen. Es ist möglich und ich glaube wirklich daran, dass wir eine Runde weiterkommen können.»

Auch mit einem Überraschungssieg im Cup wäre dem SC Kriens nationale Aufmerksamkeit gewiss.