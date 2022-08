Schwingen Geglückte Hauptprobe für Joel Wicki, auch wenn er gerne länger gekämpft hätte Der Sörenberger gewinnt sein «Heimschwinget» zum fünften Mal. Insgesamt 70 Sekunden Kampfzeit reichen zum Sieg.

Joel Wicki präsentiert sich in glänzender Verfassung. Marc Schumacher/ Freshfocus

Nicht unerwartet drückte Joel Wicki dem Bergschwinget in Sörenberg mit sechs Siegen den Stempel auf und gewann das Heimfest bei starker Konkurrenz schon zum vierten Mal. Im Schlussgang machte der 25-Jährige kurzen Prozess und siegte bereits im ersten Zug oder nach zehn Sekunden mit Kurz gegen Urs Doppmann.

Der Luzerner Königsanwärter präsentierte sich drei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Pratteln in einer glänzenden Verfassung. In den sechs ausgetragenen Kämpfen kam der Sörenberger nie in Gefahr. Im Schnellzugstempo gewann er mit seinem explosiven Kurz den zähen Urner Stefan Arnold, den Zuger Marco Reichmuth und den Luzerner Lukas Lemmermeier. Chancenlos blieb im vierten Duell auch der Berner Eidgenosse Remo Käser. Mit einer weiteren Maximalnote gegen Matthias Jund erreichte der Topfavorit den Schlussgang. Für seine sechs Gegner benötigte Wicki nur gerade siebzig Sekunden Kampfzeit.

«Es ist extrem schön bei einer so guten Besetzung und vor eigenem Publikum einen Sieg zu feiern. Um die nötige Härte zu holen, wäre es manchmal besser wenn man mit einem Gegner länger kämpfen könnte. Aber Sieg ist Sieg»,

resümierte der Publikumsliebling.

Urs Doppmann überzeugt in den ersten vier Gängen

Nach einer schwierigen Zeit nach dem Rigi-Sieg sei er extrem froh, dass nun wieder alles zusammenpasst. Die nächsten eineinhalb Wochen werde er nun noch einige harte Trainingseinheiten absolvieren und dafür sorgen, dass er sich auf den Höhepunkt richtig freuen kann.

Zu würdigen gilt es auch die Leistung von Urs Doppmann. Der Landwirt aus Romoos lag nach vier Durchgängen mit dem Maximum von 40 Punkte an der Spitze. Das Unentschieden gegen Marco Fankhauser konnte den 27-Jährigen jedoch nicht mehr vom Schlussgangkurs abbringen. In Siegerlaune zeigte sich der zweitklassierte Marco Fankhauser mit fünf Erfolgen und dem Gestellten gegen Urs Doppmann. Stark war auch der Aufritt des Co-Siegers am Zuger Kantonalfest, Matthias Herger. Am Schwyzer Kantonalfest verletzte sich der Urner am Knie und feierte nun in Sörenberg ein erfolgreiches Comeback.

Nach der Niederlage gegen Sven Schurtenberger sorgte einmal mehr in dieser Saison der Jungspund Lukas Bissig mit fünf Siegen und dem dritten Platz für ein Ausrufezeichen. Der Berner Gast Remo Käser konnte nach Niederlage gegen Joel Wicki nach seiner Corona-Erkrankung nicht mehr in die engere Entscheidung eingreifen. Nach zwei Niederlagen zu Beginn rückte der Brünig-Kranzgewinner Marc Lustenberger mit vier überzeugenden Siegen noch auf den vierten Rang vor.

Schurtenberger gibt den Wettkampf auf

Nach einem verheissungsvollen Start mit zwei Siegen trat der Mitfavorit Sven Schurtenberger nicht mehr zum dritten Gang an. Nach einem medizinischen Problem musste der Buttisholzer für Untersuchungen ins Spital überführt werden.