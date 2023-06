Kanusport Zahlreiche Podestplätze: Gelungene Hauptprobe für die Heim-EM Die einheimischen Kanuten überzeugen auf der Engelberger Aa, allen voran der Luzerner Linus Bolzern.

Linus Bolzern gewinnt auf der Engelberger Aa auch das Langstreckenrennen. Bild: Hansruedi Lüthi (24. 6. 2023)

Jahrzehntelang werden auf der Engelberger Aa schon Wildwasserrennen ausgetragen. Die vielen attraktiven Streckenabschnitte zwischen Wolfenschiessen und Buochs und die herrliche Umgebung ergeben die perfekte Kulisse für attraktive Wettkämpfe. Beim als Europacup ausgeschriebenen Rennen in diesem Jahr fanden viele Teams aus dem Ausland den Weg in die Innerschweiz.

Im Laufe des Wochenendes zeigte sich, dass die Schweizer Athletinnen und Athleten durchaus mit dieser internationalen Konkurrenz mithalten können. So ging der Tagessieg bei den Kajak-Männer auf der Langstrecke am Samstag und über die Sprintdistanz am Sonntag an Linus Bolzern vom Kanuclub Luzern, der sich damit auch gleich beide Einzel-Schweizer-Meistertitel sicherte. Am Sonntag war das Podest bei den Männern gar komplett in Schweizer Hand, die Nidwaldner Luis Clavadetscher und Cornel Bretscher paddelten auf den zweiten und den dritten Platz.

Bei den Kajak-Frauen gingen die Titel wie schon im Vorjahr an Hannah Müller vom KC Nidwalden. Auch sie zeigte mit dem zweiten Platz im Sprintrennen, dass sie der internationalen Konkurrenz gewachsen ist.

Besonders vielversprechend waren die Schweizer Resultate bei den Juniorinnen. Mona Clavadetscher und Glenys Ettlin zeigten sich eine Woche vor der Abreise an die Junioren- und U23-WM in Bestform. Clavadetscher gewann das Rennen auf der Langstrecke souverän vor den starken Tschechinnen und klassierte sich im Sprint nur knapp geschlagen auf dem zweiten Rang, Ettlin wurde in beiden Rennen Dritte. In der Schweizer Meisterschaftswertung belegten die beiden im Juniorinnenfeld damit den ersten und den zweiten Rang. Komplettiert wurde das Podest von der jungen Luzernerin Selina Amrein, die sich gleichzeitig den Titel in der Kategorie Jugend sicherte.

Team-Nachwuchsrennen fest in Schweizer Hand

Die Schweizer Jugend- und Juniorenfahrer verpassten zwar den Sprung auf das Europacup-Podest, bewiesen mit einem 5. Rang im Sprint durch Ilya Rindlisbacher (Luzern), dem 6. Rang im Sprint durch Samuel Peter (Solothurn) und dem 6. Rang im klassischen Rennen durch José Voegtlin (Nidwalden), dass auch sie nicht weit von den Besten entfernt sind. Jugend-Schweizermeister im Sprint wurde Rindlisbacher, im klassischen Rennen ging der Titel an Voegtlin. Bei den Junioren sicherte sich Peter beide Titel. Im Kanadier machten besonders die zahlreich angereisten Tschechinnen und Tschechen dem restlichen Feld das Leben schwer. Während bei den Frauen die Podestplätze ganz in tschechischer Hand blieben, gelang es Jonah Müller aus Buochs bei den Männern am Sonntag im Sprint, diese Phalanx zu durchbrechen. Er klassierte sich auf dem zweiten Rang.

Die Teamrennen waren bei der Elite und den Junioren fest in Schweizer Hand. Der Elite-Titel ging über beide Distanzen an Cornel Bretscher, Janis Amstad und Luis Clavadetscher (Nidwalden), bei den Junioren siegten Mona Clavadetscher, Glenys Ettlin und José Voegtlin ebenfalls über beide Distanzen.

Im nächsten Jahr werden an gleicher Stelle die Junioren- und U23-Europameisterschaften stattfinden. Angesichts der Schweizer Resultate in diesem Jahr darf man gespannt sein, wie sich die Einheimischen dann präsentieren werden.