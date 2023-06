Leichtathletik Die Zugerin Géraldine Frey läuft eine Topzeit ohne Wert In Montreuil (Frankreich) steigert sich die Zuger Sprinterin auf starke 11,13 Sekunden. Der Haken: unzulässiger Rückenwind.

Auf einem guten Weg: Géraldine Frey. Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 21. 4. 2023)

Rückenwind beim Sprinten ist so etwas wie ein Glücksfaktor. Unterstützt der Wind, schauen vielfach herausragende Zeiten heraus. Aber nicht unbegrenzt. Höchstens 2 m pro Sekunde Windgeschwindigkeit sind zulässig – so lautet die Regel in den Sprintdisziplinen der Leichtathletik. Mit der Windmessanlage wird dieser Wert eruiert. Beim Meeting der Silber-Kategorie in Montreuil bei Paris herrschten am Mittwoch diese Rückenwind-Verhältnisse. Die Sprinterinnen und Sprinter konnten also profitieren. So auch die Zugerin Géraldine Frey, die Schweizer Saisonschnellste mit 11,22 Sekunden in Savona (It).

Zwei Chancen boten sich ihr: der Vorlauf und der Final. Mit 11,31 Sekunden wurde die bald 26-Jährige bei ihrem ersten Start gemessen. Sicher qualifizierte sie sich für den Final, trotz zwei Fehlstarts, die dem Rennen vorangegangen waren – verbunden mit Disqualifikationen, Diskussionen und unerwünschter Unruhe. «Ich war nicht ganz zufrieden, hatte ich doch den Start etwas verschlafen», sagte Géraldine Frey.

Windmesser zeigt irregulären Wert

Das Finalrennen an diesem Abend fühlte sich für Frey «mega gut an». Es gelang ihr, die Mankos beim Start zu eliminieren. Ein flüssiger, dynamischer, schneller Lauf folgte – bis zur Ziellinie. Platz 3 hinter den bekannten Sprinterinnen Gina Bass aus Gambia (11,03) und Hemida Bassant aus Ägypten (11,07) war die Folge. Und das Herausragende: die Zeit. In 11,13 Sekunden sah sich Géraldine Frey gestoppt. Eine neue persönliche Bestzeit, 0,09 Sekunden unter ihrem bisherigen Wert. Nur, Gültigkeit wird diese Marke keine erhalten. Wie zu befürchten war, zeigte der Windmesser einen irregulären Wert an: 2,8 m pro Sekunde.

Wichtige Punkte im Ranking

Dennoch zeigte sich Frey sehr glücklich. Von einem «guten Lauf» sprach sie. Und auch wenn die Zeit keine direkte Relevanz bekommt, führen die Leistung und der Rang zu Zählbarem. Aufgrund der Meetingkategorie und der Konkurrenz ergattere Frey viele Punkte fürs World Ranking. Wichtig sind diese im Hinblick auf das Qualifikationsverfahren in Bezug auf die Weltmeisterschaften im August in Budapest. Über vier starke Zählresultate verfügt sie nun bereits. Gelingt es ihr in den nächsten Wochen, ein fünftes hinzuzufügen, dürfte ihr der WM-Startplatz kaum mehr zu nehmen sein. «Ich bin auf gutem Weg», sagt Frey. Die gute Frühform, verbunden mit dem Selbstvertrauen, versucht Frey umgehend zu nutzen. Bereits am nächsten Dienstag erhält sie in Bydgoszcz (Polen) die nächste Gelegenheit, dann bei einem Anlass der Gold-Kategorie. «Ich hoffe, dass ich dort eine gültige persönliche Bestzeit laufe.» Die Basis dazu scheint vorhanden. Die Qualität der jüngsten, ungültigen Zeit sei hier der Form halber eingeordnet: Schneller gelaufen sind in der Schweiz erst Mujinga Kambundji (10,89), Ajla Del Ponte (10,91) sowie Salomé Kora und Natacha Kouni (je 11,12).