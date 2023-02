Eishockey 0:3-Verlierer im Playoff-Halbfinal: Der HC Luzern ist ein glückloser Qualifikationssieger Eishockey-Erstligist Luzern scheitert im Playoff-Halbfinal an Wil. Dennoch spielt er die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte.

Die Luzerner in den blauen Trikots haben gegen Wil das Nachsehen, sie verlieren die Serie mit 0:3. Bild: Ralph Ribi (Wil, 23. Februar 2023)

Ein gefasster Luzern-Headcoach Raphael Zahner resümierte nach dem bitteren Ausscheiden im Halbfinal gegen Wil: «Ein Ausscheiden schmerzt immer. In solchen Augenblicken herrscht eine gewisse Leere.» Seine Spieler zeigten im dritten Spiel der Best-of-5-Serie einen beherzten Auftritt und das beste Spiel im Halbfinal gegen die Ostschweizer. Die 2:3-Nieder­lage nach Verlängerung konnten sie trotzdem nicht vermeiden. «Nach dem 0:2-Rückstand in dieser Serie wollten wir eine ­Reaktion zeigen, was uns auch gelang. Den Sieg hätten wir uns diesmal verdient», bilanzierte Luzerns Captain Mike Küng.

Der HCL kämpfte im dritten Duell unermüdlich, holte zwei Mal einen Rückstand auf und überstand eine fünfminütige Unterzahlsituation in der Schlussphase. Küng: «Wir waren praktisch ausgeschieden, nichts sprach mehr für uns, doch wir kamen zurück und schafften den 2:2-Ausgleich. Die Partie hätte in der Overtime auch auf unsere Seite kippen können, doch das Wettkampfglück war uns nicht hold.» Damit ging die Halbfinalserie gegen die Ostschweizer mit 0:3 verloren (0:4; 3:7; 2:3 n. V.). Die Wiler treffen im Final der 1. Liga Ost auf Wetzikon oder Bellinzona.

Special Teams sind ein Manko

Den Grund des Scheiterns im Halbfinal sieht Trainer Zahner bei den Special Teams: «Wir konnten unsere Leistung aus der Qualifikation nicht mehr abrufen. Das Überzahl- und Unterzahlspiel funktionierten nicht mehr wie gewünscht.» Im Gegensatz zu Burgdorf im Viertelfinal, das ein zerstörerisches Eishockey zelebrierte, führten die Wiler eine technisch feine Klinge und waren spielerisch stark. Zudem pflegten sie ein ­gefährliches Konterspiel. «Die Serie war knapper, als es nun aussieht. Die 0:4- und 3:7-Niederlagen waren brutal, doch wir waren nahe dran», sagte Captain Küng. «Es waren Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachten. Wir haben eine grosse Chance in Wil verpasst, wo wir den Serien-Ausgleich hätten schaffen müssen und zwei Shorthander kassierten – in einer Phase, als wir im Spiel waren. Das wurmt mich, denn die Serie wäre wieder neu lanciert gewesen.»

Das ist ein Jammern auf ­hohem Niveau, denn der HCL erreichte zwei Mal in Serie den Halbfinal. Eine grossartige Leistung für das Fanionteam, das sich eigentlich in erster Linie den Ligaerhalt zum Ziel setzte und den Wunsch äusserte, die Playoffs zu erreichen. Diese Saison krönten sich die Luzerner zudem zum Qualifikationssieger, was mit der Halbfinal-Qualifikation nun gleichbedeutend war mit der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte für den im März 1998 gegründeten HCL. Nach dem Aufstieg am grünen Tisch im Frühling 2019 mauserten sich die Zentralschweizer vom Abstiegskandidaten zu einem etablierten Erstligisten. Unter der Federführung von Headcoach und Sportchef Zahner, der viele Spieler dank seines Beziehungsnetzes nach Luzern holte, wurde der HCL auf der Schweizer Eishockeykarte wieder wahrgenommen. «Luzern wurde zu einer attraktiven Adresse, die Gegner haben Respekt gezeigt. Das haben wir uns mit harter Arbeit verdient», sagte Zahner, der das Fanionteam trotz weiterlaufenden Vertrages nach zwei Jahren verlässt.

«Die Zeit in Luzern werde ich nicht vergessen. Die schönen Erinnerungen mit dem Team bleiben.»

Um seine Zukunft muss er sich nicht sorgen. Er machte in Luzern beste Werbung in eigener Sache und dürfte für höhere Aufgaben berufen sein.

Das Gros bleibt zusammen

Die Zeit in Luzern endete auch für Keeper Gregory Keller, 29, der aus beruflichen Gründen zurücktritt: «Ich war sechs Saisons in Luzern, erlebte viele Hochs und Tiefs. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte», sagte er. Keller akzeptierte auch seine Back-up-Rolle in den letzten Jahren und verstand sich mit dem Torhüter Nummer eins, Yannik Peter, ausgezeichnet. «Wir waren ein Team, ein Konkurrenzdenken herrschte nie. Die Mannschaft stand immer im Vordergrund.» Weiter unklar ist die Zukunft der Gebrüder Niklas und Henrik Maurenbrecher. Captain Küng: «Das Gros des Kaders bleibt zusammen, das ist wichtig, denn wir wollen auch nächste Saison in der 1. Liga bestehen.»

Eishockey

1. Liga. Playoff-Halbfinal (best of 5): Luzern – Wil 2:3 n. V.; Schlussstand: 0:3. Wetzikon – Bellinzona 4:3 n.V.; Stand: 1:2.

Luzern – Wil 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) n. V.

Eiszentrum. – 270 Zuschauende. – SR Clement; Iseli, Fankhauser. – Tore: 11. 0:1 (Powerplay). 24. Niklas Maurenbrecher (Scheiber, Grätzer) 1:1. 43. 1:2. 57. Niklas Maurenbrecher (Küng, End) 2:2. 66. 2:3.