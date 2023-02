Leichtathletik Gold-Lauf des Geburtstagskindes: Fiona von Flüe ist die schnellste Schweizerin über 1500 Meter Die Chamerin Fiona von Flüe, 15, holt an den Schweizer Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten einen Titel in die Zentralschweiz.

Jungtalent Fiona von Flüe triumphiert über 1500 m. Bild: Hanspeter Roos (St. Gallen, 19. Februar 2023)

Sie sorgte für Stauen, Bewunderung und Anerkennung: Fiona von Flüe. Die junge Chamerin hat just an ihrem 15. Geburtstag im St.Galler Athletikzentrum ein Rennen erster Güte auf die Bahn gezaubert. Über 1500 m vermochte sie als Einzige der siebeneinhalb Jahre älteren Joce­line Wind – immerhin Cross-EM-Teilnehmerin 2018, U20-EM-Teilnehmerin 2019 und U23-EM-Läuferin 2021 – zu folgen. Und nicht nur das. Auf der Zielgeraden der zweitletzten Runde attackierte sie clever. Fiona von Flüe übernahm resolut die Führung, Joceline Wind fiel sofort zurück. Die Bielerin blieb am Ende chancenlos – und von Flüe lief einem überlegenen Sieg entgegen.

Nach dem Wettkampf kam die junge Zugerin nur schwer aus dem Staunen heraus: «Ich bin völlig überrascht ob diesem Rennverlauf. Nachdem ich auf den ersten 1200 m hinter Favoritin Joceline mitzulaufen vermochte, verspürte ich plötzlich noch vorhandene Energie.» Und das Talent nutzte die Möglichkeit. Im Ziel zeigte sich ein zweites Ausrufezeichen: Mit der Zeit von 4:20,81 Minuten verbesserte Fiona von Flüe die U18-Allzeit-Bestleistung von Delia Sclabas um 1,17 Sekunden.

Zwei Odermatts auf Hochsprung-Podest

Da war es höchstens eine Randnotiz wert, dass sie sich kürzlich im Skilager der Schule kaum hatte vorbereiten können. Anzufügen ist noch: Auch in diesem Jahr ist Fiona von Flüe aufgrund ihres Alters nicht startberechtigt an internationalen Nachwuchsmeisterschaften. Obwohl sie leistungsmässig alleweil dazu berechtigt und Medaillenanwärterin wäre. Erst nächstes Jahr, mit 16, wird es so weit sein.

Dem Titelgewinn aus regionaler Sicht am nächsten kamen ansonsten die beiden hochspringenden Namensvetterinnen ohne verwandtschaftliche Beziehung, Livia und Nadine Odermatt. Mit je übersprungenen 1,76 m landeten sie auf den Rängen 2 und 3 – nur 3 cm hinter Meisterin und Favoritin Marithé Engondo. Die Gefühlswelt des Duos unterschied sich jedoch beträchtlich. «Ich hatte mir mehr erhofft, und aufgrund der Trainings müsste auch mehr möglich sein», sagte die 27-jährige Livia Odermatt vom LC Luzern. Zusammenfassend hielt sie fest: «Es passte nicht zusammen.» Anders sah es Nadine Odermatt. Die erst 21-Jährge von der LA Kerns sagte: «Mir gelang im entscheidenden Augenblick die erhoffte Steigerung.» Um 3 cm verbesserte sie ihre Saisonbestmarke. Und vor allem sieht sie sich nach diversen Verletzungen wieder auf dem aufsteigenden Ast: «Langsam, langsam kommt es wieder.»

Julia Niederberger feiert Silberpremiere

Aufgrund der Vorleistungen durfte die 400-m-Spezialistin Julia Niederberger auf den Titelgewinn schielen. Resolut übernahm die 23-jährige Aufsteigerin über die beiden Bahnrunden die Führung. Die Rechnung ging allerdings nicht auf: Auf der Zielgeraden sah sich die Nidwaldnerin von der routinierten Yasmin Giger überspurtet. «Meine Chance war es, mit einer schnellen ersten Runde die Weichen zu meinen Gunsten zu stellen», sagte sie. Das Vorhaben setzte sie um, doch Giger konnte ihre Endschnelligkeit trotzdem ausspielen. «Es hat nicht sollen sein», sagte Niederberger. Das Resultat sieht sie als «Motivation, um an der Endschnelligkeit zu arbeiten». Und: Mit Silber feierte Niederberger eine Premiere – nach zwei Bronzemedaillen im letzten Jahr.

Persönliche Bestmarke für Géraldine Ruckstuhl

Von einem Erfolg sprach Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl aus Altbüron. Anlass dazu gab Platz 2 im Kugelstossen. Mit 14,70 m stellte Ruckstuhl eine neue persönliche Bestmarke auf. Damit sicherte sie sich den Vorsprung von ihrer immer stärker werdenden Siebenkampf-Rekord-Nachfolgerin Annik Kälin. «Das macht Mumm für den Sommer», resümierte Ruckstuhl – und liess dem ernüchternden Abschneiden im Weitsprung (5,34 m/Rang 12) nicht allzu viel Raum.

Leichtathletik

Schweizer Hallen-Meisterschaften in St.Gallen. Männer. 60 m: 1. Pascal Mancini (Estavayer) 6,58. Noah Dje (Luzern) 7,15. – 800 m: 1. Robin Oester (Thun) 1:58,01. Pascal Haas (Cham) 1:56,46. Sämi Duss (Sarnen) 2:00,56. – 60 m Hürden (1,067 m): 1. Jason Joseph (Therwil) 7,44. Dje 8,23. Fabio Kissling (Brunnen) 8,96. – Stab: 1. Dominik Alberto (Zürich) 5,30. 11. Marco Jost (Emmenstrand) 4,55. – Weit: 1. Simon Ehammer (Teufen) 7,98. 3. Raphael Huber (Willisau) 7,22. – Drei: 1. Simon Sieber (Schaffhausen) 15,06. 4. Dje 14,15.

Frauen. 60 m: 1. Mujinga Kambundji (Bern) 7,03. Jil Sanchez (Steinen) 7,69. – 400 m: 1. Yasmin Giger (Zürich) 53,75. 2. Julia Niederberger (Nidwalden) 53,97. – 800 m: 1. Audrey Werro (Belfaux) 2:02,87. Lieke Wehrung (Cham) 2:14,12. – 1500 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 4:20,81. – 60 m Hürden (0,84 m): 1. Ditaji Kambundji (Bern) 7,81. 8. Sandra Röthlin (Kerns) 8,73 (HF 8,56). Salome Hüsler (Rothenburg) 8,62. Vera Stocker (Rothenburg) 8,92. – Hoch: 1. Marithé Engondo (Lausanne) 1,79. 2. Livia Odermatt (Luzern) 1,76. 3. Nadine Odermatt (Kerns) 1,76. – Stab: 1. Angelica Moser (Zürich) 4,50. 7. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 3,55. – Weit: 1. Annik Kälin (Landquart) 6,52. 5. Ronja Wengi (Zug) 6,02. 6. Röthlin (Kerns) 5,74. 10. Livia Tonazzi (Brunnen) 5,50. 13. Géraldine Ruckstuhl (Altbüron) 5,34. – Kugel (4 kg): 1. Miryam Mazenauer (Teufen) 16,22. 2. Ruckstuhl 14,70. 8. Mia Feer (Hochdorf) 13,25. 9. Röthlin 13,24.