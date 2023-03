Laufsport Geländelauf-Goldmedaillen für ein Trio aus der Region An den Schweizer Cross-Meisterschaften in der Walliser Gemeinde St. Maurice überzeugten drei Läuferinnen aus der Zentralschweiz mit Siegen in ihren Altersklassen: Fabienne Müller (Oberkirch), Shirin Kerber (Kehrsitten) und Fiona von Flüe (Cham).

Fabienne Müller vom STV Willisau siegt in der Kategorie U20. Bild: Hanspeter Roos

Der Erfolg des Gold-Trios im Geländelauf zeugt von der exzellenten Nachwuchsarbeit an diversen Standorten in der Zentralschweiz. An den Schweizer Meisterschaftsrennen setzte sich Fabienne Mülller vom STV Willisau bei den U20-Frauen durch, Shirin Kerber von der LA Nidwalden bei den U18 und Fiona von Flüe vom TV Cham bei den U16. Was bei allen auffällt: Der jüngste Erfolg reiht sich ein in eine Entwicklung. Müller gewann letzten Sommer bei den Schweizer U18-Meisterschaften Silber über 800 m, Kerber qualifizierte sich neben nationalen Erfolgen für die U18-EM und von Flüe profiliert sich mit Rekorden und erstklassigen Zeiten fast im Wochenrhythmus. Erst jüngst wurde sie Schweizer Elite-Meisterin in der Halle über 1500 m – in einer Zeit notabene, mit der sie sich für die Hallen-Europameisterschaften in Istanbul qualifiziert hätte. Ihr Manko: Sie ist noch zu jung. Er kürzlich ist sie 15 Jahre alt geworden.

Shirin Kerber von der LA Nidwalden setzt sich bei den U18-Frauen durch. Bild: Hanspeter Roos

In St. Maurice profilierten sich weitere Exponentinnen und Exponenten der regionalen Laufszene. Bei der Elite verpasste Silas Zurfluh im Kurzcross (3 km) als Vierter die Medaille nur knapp. Ebenso war es im Langcross der Frauen (9 km) bei Selina Burch (Giswil) und bei ­Vanessa Feierabend im U16-Rennen. Auch in den Master-­Kategorien präsentierten sich Zentralschweizer ausgezeichnet. Sven Marti (Buochs) sicherte sich bei den M35 Silber, An­dreas Zeder (Neudorf, M45) und Isidor Christen (Buchrain, M55)) verfehlten Medaillen knapp. (gg)