Golf Moosmann und Übelhart mit guten Leistungen am Profiturnier in Gams Elena Moosmann klassiert sich bei der Flumserberg Ladies Open auf dem dritten Rang, ihre junge Clubkollegin Sarah Uebelhart wird beste Amateurin.

Vor vier Jahren hatte Elena Moosmann das Turnier in Gams noch als Amateurin gewonnen. Seit dieser Saison kämpft die 21-jährige Zugerin als Proette um Preisgeld. Nach den ersten beiden Tagen lag sie mit drei Schlägen Vorsprung auf Rang eins der Qualifikation, die Entscheidung fiel dann am Sonntag in drei Direktduellen im sogenannten Match-Play.

Die Golferin Elena Moosmann. Bild: PD

Zu den 48 Finalistinnen gehörte auch Amateurin Sarah Uebelhart, die sich bei ihrem zweiten Auftritt in Gams in den Top Ten verbessern konnte. 2022 war die Kanti-Schülerin als jüngste im Feld die beste Schweizerin gewesen, diesmal musste sie sich knapp von ihrer Teamkollegin Elena Moosmann geschlagen geben. «Es war cool, dass ich so weit vorne mitspielen konnte, bisher verlief meine Saison noch nicht ganz wunschgemäss», sagt die 17-Jährige nach ihrem grössten Erfolg.

Ein sechster Rang fürs Selbstvertrauen

Ihr Halbfinalmatch über 9-Loch war höchst umstritten. Am Ende ging es um einen Schlag. «Elena ist doch vier Jahre älter, spielte bisher immer in einer anderen Liga als ich und so bin ich auch mit dem ersten richtigen Ernstkampf gegen sie nicht unzufrieden», bilanziert Uebelhart, die auf dem Weg zu ihrem Erfolg von Mutter Carla als Caddie unterstützt wurde. «Ich hatte keine bestimmten Erwartungen, ich habe einfach mein Spiel gespielt», erklärte sie. «Unterm Strich ist die Bilanz positiv. Es war cool, gegen Elena zu spielen. Und es war interessant, mich mit Profis zu messen. Der sechste Rang gibt mir viel Selbstvertrauen für den Rest der Saison.»

Sarah Übelhart Bild: PD / Daniel H. Stauffer

Moosmann mit einem fulminanten Start

Für Moosmann ist Rang drei ebenfalls das beste Saisonresultat. An den ersten beiden Turnieren blieb sie zwei Mal über Par, wurde aber trotzdem jeweils Siebte. In Gams überzeugte sie mit dem fulminanten Start, im verregneten Matchplay-Final konnte sie dann nicht mehr ganz mit den beiden Däninnen Fie Olsen und Sofie Kibsgaard Nielsen mithalten. «Ich bin sehr zufrieden mit diesem Top-3-Ergebnis», sagte die Neo-Proette. «Ich habe in der Qualifikation und in meinen ersten beiden Matches wirklich solides Golf gespielt. Leider war das im Final nicht mehr ganz der Fall, aber ich nehme trotzdem viel Positives mit.»

Moosmann hat nur wenig Zeit, dem verpassten Sieg nachzutrauern. Ende Mai startet sie eine Stufe höher, bei ihrem ersten LET-Turnier der Saison in Belgien. Uebelhart reiste direkt ins Swiss Golf Trainingslager in Tenero. «Diese Saison konzentriere ich mich vor allem auf nationale und internationale U-18-Turniere, gleichzeitig wäre es natürlich sehr cool, wenn ich im Herbst beim VP Bank Swiss Ladies Open in Holzhäusern einen Startplatz erhalten würde.». (sw)