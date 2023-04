Golf Neo-Profi Michael Weppernig: «Lange Bälle schlagen können alle Profis» Der Krienser Michael Weppernig, 26, flog für die ersten vier Turniere als Golfprofi zwei Mal nach Ägypten. Das Wichtigste passierte zwischen den Events, wie er im Interview erklärt.

Michael Weppernig. Bild: PD

Was ist Ihr Fazit nach den ersten vier Turnieren auf der Pro Golf Tour?

Michael Weppernig: Es lief von Anlass zu Anlass immer besser, so ist für mich das Fazit sicher positiv. Das erste Turnier war mental sehr schwierig, da bin ich wirklich schlecht gestartet und konnte mich auch nicht für den Final qualifizieren. Nach zwei 16. Rängen folgte zum Abschluss in Ägypten der erste Top-10-Platz. Das zeigt mir, dass ich bei den Profis mitspielen kann.

Was war der grösste Unterschied zu den ersten Turnieren?

Eindeutig das Putten. Ich war auf den Grüns noch nie der Beste. Nach den ersten beiden Events habe ich erstmals mit dem Zürcher Spezialisten Tom Ritsch zusammengearbeitet. Ich benutze zwar immer noch den gleichen Putter, aber wir haben sehr viel daran verändert und man sieht den Fortschritt direkt an den Daten. Auch in Ägypten hat mir dieses Fitting und die speziellen Übungen von Tom enorm geholfen.

Wieso haben Sie dies nicht schon früher gemacht?

Das frage ich mich im Nachhinein auch. (Lacht.) Ich hatte immer wieder Phasen, wo es auf den Grüns gut lief. Da denkt man, so bleibt es jetzt. Nun hoffe ich deutlich konstanter zu werden, bekanntlich entscheidet sich extrem viel auf den letzten Metern. Lange Bälle schlagen können alle Profis ...

Die ersten vier Turniere brachten Ihnen ein Preisgeld von exakt 1577,43 Euro. Haben Sie damit Ihre Kosten nicht gedeckt?

Nein, die beiden Reisen kosteten insgesamt rund 3000 Euro. Immerhin war es in Ägypten sehr praktisch, da wir im Hotel direkt am Platz wohnten. So braucht man kein Mietauto etc. und hat auch viel mehr Zeit, um noch zu trainieren. Wie ich gehört habe, ist es nicht immer so komfortabel, aber ich freue mich natürlich auf den Rest der Saison und hoffe, dass ich weitere Spitzenränge erspielen kann.

Was ist ihr Saisonziel?

Das ist der Aufstieg auf die Challenge Tour. Die besten fünf in der Jahreswertung steigen direkt auf. Dafür braucht es zumindest einige Top-3-Rangierungen. Die Punkte und Preisgelder belohnen in erster Linie die Top-3. Entsprechend viel Risiko braucht es jeweils über die drei Runden.

Mit ihnen kämpfen in dieser Saison auffallend viele andere Schweizer Neo-Profis um den Aufstieg. Hilft dies?

Grundsätzlich finde ich es cool, wenn viele Schweizer auf der Tour unterwegs sind. Wir spielen ab und zu eine Proberunde zusammen, sind aber nicht die ganze Zeit ein Schweizer Grüppchen. Bisher war ich am meisten mit Slowenen unterwegs. Mit einem war ich in den USA auf dem College, sein Bruder und einen weiteren Kollegen habe ich später kennen gelernt.

Wie geht es nun weiter?

Ende Monat folgt das erste Turnier in Österreich. Das Haugschlag Niederösterreich Open scheint den Schweizern zu liegen. Benjamin Rusch, Jeremy Freiburghaus und Marco Iten haben alle dort schon gewonnen. Vielleicht ist dies ein gutes Omen für den nächsten Schweizer Sieg, mein Ziel ist es auf jeden Fall.