Hallensport Altdorfer Handballer machen wichtigen Schritt Richtung Ligaerhalt Der KTV Altdorf besiegt den KTV Visp im Erstliga-Kellerduell mit 27:24. Dennoch sind die Urner in Sachen Abstiegsgefahr noch nicht aus dem Schneider.

Altdorfs Kreisläufer Tomas Adamcik bei einem spektakulären Abschluss. 25. März 2023 Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25.3.2023

Im vorletzten Spiel der 1.-Liga-Abstiegsrunde standen die auf dem zweitletzten Tabellenplatz klassierten Altdorfer mächtig unter Druck. Sie mussten am Samstag in der heimischen Feldli-Arena Schlusslicht Visp unbedingt bezwingen. Im Falle einer Niederlage wäre der Abstieg in die 2. Liga so gut wie besiegelt gewesen. Dieses Horrorszenario konnten die Gelb-Schwarzen in überzeugender Manier abwenden. «Ich bin sehr erleichtert, dass wir dieses Endspiel zu unseren Gunsten entschieden haben. Ansonsten hätte es ganz düster ausgesehen», freute sich Altdorf-Trainer Stefan Epp nach dem Schlusspfiff. Dann fügte er noch an: «Das war ein harter Kampf. Der Gegner hat richtig zugepackt und uns nichts geschenkt.»

Zu Beginn dieser Schicksalspartie war den Platzherren die Nervosität anzumerken. Sie kamen nur schleppend in die Gänge und gerieten schnell mit 0:2 in Rückstand. Aber danach vermochten sie sich zu steigern und übernahmen das Zepter. Bis Mitte der ersten Halbzeit erarbeiteten sie sich einen Vorsprung von zwei Längen (6:4), den sie dann bis zur Pause sogar noch leicht ausbauten (Halbzeitstand 14:11 Tore).

Nach dem Seitenwechsel war bei den Gastgebern offensiv eine Zeit lang der Wurm drin. Sie verzeichneten viele Fehlwürfe sowie unnötige Ballverluste und erzielten während sechs Minuten keinen Treffer. Dadurch kamen die Walliser immer näher heran. In der 41. Minute gelang ihnen der 15:16-Anschlusstreffer. Doch die Hausherren erholten sich von ihrem kurzen Zwischentief und vergrösserten den Abstand bis zur 50. Minute auf relativ beruhigende fünf Längen (22:17). Dieses Polster schaukelten sie schliesslich gekonnt über die Runden, wobei die Gäste in der Schlussphase nochmals etwas verkürzten, jedoch nicht mehr richtig gefährlich wurden. In den Reihen der Urner lieferten alle Akteure durchs Band sehr solide Vorstellungen ab. Herausragend war Rückraumspezialist Florian Henrich, der sechs Mal einnetzte, und die reaktivierte Goalie-Legende Marcel Luthiger, die 34 Prozent der gegnerischen Würfe parierte.

Ein weiteres Schicksalsspiel in Herzogenbuchsee

Durch diesen ungemein wichtigen Heimerfolg ist der KTV Altdorf auf den 4. Tabellenplatz vorgerückt. Allerdings ist die Abstiegsgefahr längst noch nicht gebannt, zumal Verfolger Lausanne/Cugy punktgleich auf dem 5. Platz liegt und zudem ein Spiel weniger ausgetragen hat. Zum Abschluss der Abstiegsrunde muss die KTV-Truppe am kommenden Sonntag gegen Herzogenbuchsee antreten, das punktgleich wie Altdorf an 3. Stelle liegt und zudem auch noch die genau gleiche Tordifferenz aufweist. Die Ausgangslage ist also äussert spannend. «Das Minimalziel ist jetzt, dass wir uns zumindest in die Barrage retten. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, die Abstiegsrunde mit einem Auswärtssieg zu beenden. Dann wären wir über dem Berg», sagte Epp. «Die Leistungen in den letzten beiden Spielen stimmen mich recht zuversichtlich. Wir haben wieder zu unserem Spiel gefunden und sind vor allem auch deutlich agiler geworden.»