Hallensport Die Altdorfer Handballer besiegen den Leader, müssen aber weiterhin zittern Trotz eines 35:27-Heimsiegs gegen Thun ist der KTV Altdorf bezüglich Direktabstieg nicht aus dem Schneider. Schlusslicht Visp sitz ihm dicht im Nacken.

Altdorfs Kreisläufer Tomas Adamcik ist eine der prägenden Figuren beim Sieg gegen Thun. Bild: Urs Hanhart

Zwei Runden vor Abschluss der Abstiegsrundenspiele in der 1. Liga spitzt sich die Lage immer mehr zu. Die Altdorfer Handballer konnten zwar die 5. Position und damit den Barrageplatz verteidigen, allerdings liegen sie nur einen Punkt vor Schlusslicht Visp. Die Walliser haben noch die Möglichkeit, den Direktabstiegsplatz an die Urner abzutreten, zumal sie auch noch eine Partie im Rückstand sind. Der Zufall will es, dass die beiden Tabellenletzten am kommenden Samstag (18 Uhr) in der Altdorfer Feldli-Arena aufeinandertreffen. Wer dieses brisante Kellerduell verliert, wird fast sicher in den sauren Apfel beissen müssen und in die 2. Liga absteigen.

Altdorf stand im Heimspiel gegen Leader Wacker Thun gewaltig unter Druck. Weil Visp den Tabellenzweiten Herzogenbuchsee überraschend mit 29:28 bezwang, musste unbedingt ein Sieg her, ansonsten hätte Altdorf die rote Laterne übernommen. Dieses Horrorszenario konnte jedoch in überzeugender Manier abgewendet werden. Die Platzherren legten einen starken Start hin und lagen nach sieben Minuten mit 4:2 in Front. Aber Thun, das zuletzt deutlich nachliess und sogar gegen Abstiegskandidat Visp eine Niederlage kassierte, hielt dagegen und glich das Skore bis zur zwölften Minute zum 4:4 aus. Allerdings profitierten die Berner auch davon, dass bei den Gastgebern fast zehn Minuten offensiv gewaltig der Wurm drin war. Immerhin erholten sich die Urschweizer von diesem Zwischentief und legten wieder deutlich zu. Bis zur Pause konnten sie auf 14:11 Tore wegziehen.

Rückkehrer Luthiger liefert solide Leistung ab

Mit einem Offensivfeuerwerk in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit schafften sie es sogar, den Abstand auf recht beruhigende fünf Längen (18:13) zu vergrössern. Und später bauten sie ihr Polster sogar noch weiter aus. Die Urner gerieten nie mehr in Gefahr, die überaus wichtigen zwei Punkte noch aus der Hand geben zu müssen. Allen Akteuren gelang im Vergleich zu den vorangegangenen Partien eine klare Leistungssteigerung. Besonders zu glänzen vermochten Kreisläufer Tomas Adamcik und Rechtsaussen Nils Epp, die beide je vier Torferfolge feierten und keinen einzigen Fehlschuss verzeichneten. Beste Scorer waren die beiden Rückraumspezialisten Lukas Müller und Samuel Wyss, die je sechs Mal einnetzten und sich ebenfalls sehr treffsicher zeigten. Eine solide Leistung lieferte auch Torhüterlegende Marcel Luthiger ab. Der Rückkehrer im Team brachte sogar das Kunststück fertig, selber ein Tor zum 35:27-Heimerfolg beizusteuern.

«Wir konnten das im Training gezeigte Offensivverhalten zu wenig umsetzen. Leider kommen wir nicht in die gewünschten Abschlusspositionen», so bilanzierte Altdorf-Coach Stefan Arnold vor Wochenfrist nach der bitteren Auswärtsniederlage gegen Lausanne/Cugy. Damals fügte er noch an: «Nun muss gegen den Leader eine starke Leistung, um positiv in die Schicksalsspiele einzusteigen.» Dieses Vorhaben ist also geglückt und die erste Hürde genommen. Nun gilt es gegen Visp an diese Vorstellung anzuknüpfen. Man darf ein spannendes Handballspektakel erwarten, zumal sich die Oberwalliser in den vergangenen Wochen enorm gesteigert haben. Der KTV Altdorf hat in den letzten beiden Runden noch immer die Möglichkeit, auf den vierten und damit rettenden Tabellenplatz vorzurücken. Allerdings ist er dazu auf Schützenhilfe angewiesen. Mit einem Heimsieg in der vorletzten Runde gegen Visp hätte er zumindest den Barrageplatz so gut wie auf sicher.