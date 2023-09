Hallensport Die Handballer aus Emmen und Stans rocken die NLB Platz zwei und vier – Stans und Emmen stürmen nach vier Runden die Tabellenspitze der NLB. Beide wollen dort oben bleiben.

Bei den Stansern mit Anto Petkovic (am Ball) läuft es rund. Bild: Eveline Beerkircher (Stans 15. 8. 2023)

Vier Spiele, vier Siege, Rang zwei. Der Auftakt in die neue NLB-Saison ist den Stansern geglückt. Nach drei Heimerfolgen in Serie gewannen sie am Samstag bei den GS/Kadetten Espoirs Schaffhausen (36:28) erstmals auswärts. «Wir spielten solide, der Gegner machte viele Fehler. Und wir hatten Glück, dass Moritz dabei war», resümiert der Stanser Trainer Fabio Madia. Angesprochen ist das Debüt von Moritz Oertli, der dritte Spielmacher des HC Kriens-Luzern kann fortan dank einer Talentförderlizenz auch bei den Nidwaldnern eingesetzt werden.

Glück deshalb, weil mit Fernando Skrebsky Dutra ausgerechnet der Stamm-Regisseur mit einer muskulären Verletzung im Bauchbereich kurzfristig ausfiel. Oertli durfte sogleich von Beginn weg ran – und obwohl er mit dem BSV Stans erst ein Training absolviert hatte, fügte er sich ohne Anlaufschwierigkeiten ein. «Das spricht für die Klasse des Spielers und auch für die seiner Nebenleute, wir hatten eine gute Symbiose. Moritz ist generell ein guter Typ, der schnell bei uns reinpasste», berichtet Madia.

Wie oft Oertli, der sich nach langwierigen Hüftproblemen wieder für höhere Aufgaben empfehlen will, in Stans zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Dass ihn die Nidwaldner, die im Rückraum eher dünn besetzt sind, brauchen können, daran bestehen keine Zweifel.

Madia: «Der Oktober zeigt, wo Stans steht»

So oder so ist Madias Team ambitioniert, der fünfte Rang aus der Vor-Saison soll mindestens bestätigt werden. «Wir haben eine gewisse Konstanz in der Deckung und eine homogene Verteilung der Verantwortung beim Toreschiessen. Wir sind nicht abhängig von einem Spieler», berichtet Madia. Und er betont: «Die nächsten Gegner im Oktober werden aber zeigen, wo wir wirklich stehen.»

Mit Wädenswil/Horgen, Baden-Endingen, Basel und Stäfa treffen die Nidwaldner nun auf vier Equipen, die alle dem oberen Tabellenbereich zuzuordnen sind. Speziell: Exakt gegen diese Konkurrenz haben die Emmer ihr Startprogramm absolviert, und so ist ihre Bilanz sogar etwas eindrücklicher als jene der Stanser. Die ersten drei Partien gewannen sie überraschenderweise, erst am letzten Samstag kam auswärts gegen Leader Stäfa der erste Rückschlag (33:41). «Wir waren mit dem Kopf nicht bei der Sache, die Körpersprache war nicht gut. Der Druck war für unsere jungen Spieler in diesem Spitzenkampf wohl zu gross», berichtet Teamsenior Filip Gavranovic. Ansonsten ist der kroatische Abwehrchef und Kreisläufer, der die zweite Saison in Emmen spielt, mit der Entwicklung sehr zufrieden. «Es läuft gut, unser neuer Trainer macht das sehr gut, wir trainieren wie eine Profimannschaft, geben jeweils zwei Stunden lang Vollgas», windet Gavranovic dem neuen Übungsleiter Manuel Schnellmann ein Kränzchen. Auch die Toptalente Luca Sigrist und Valentin Wolfisberg beurteilt er positiv: «Luca hat in Kriens bereits viel von Andy Schmid gelernt, er macht uns stärker. Und auch Valentin hat zwei, drei Schritte nach vorne gemacht.»

Gavranovic: «Wir können es in die Top 4 schaffen»

Die beiden Rückraumspieler und Gavranovic verkörpern beim NLB-Aufsteiger des Jahres 2022 die Leistungsträger, auch Goalie Mathieu Seravalli macht bisher eine gute Figur. Noch nicht optimal funktioniere beim Tabellenvierten die neu einstudierte 5:1-Abwehr, erzählt Gavranovic, doch allzu grosse Kopfschmerzen bereitet ihm das nicht. «Mit unserem Tempo und unserer Energie können wir es in die Top 4 schaffen.» Gut möglich also, dass Stans und Emmen die NLB auch im weiteren Verlauf rocken.